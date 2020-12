Ratgeber Soll man grundsätzlich eine «Leidkarte» schreiben? Aufgrund unseres grossen Bekanntenkreises müssen wir leider häufig an Beerdigungen. Wenn wir anschliessend an den Gottesdienst noch mit der Trauerfamilie reden können, stellt sich uns jeweils die Frage, ob wir trotzdem noch eine «Leidkarte» im Körbchen auf dem Friedhof oder in der Kirche hinterlassen sollen? Doris Pfyl * 30.12.2020, 17.20 Uhr

Sie zeigen Ihren Bekannten mit der Teilnahme an Abdankungsfeiern Ihr Mitgefühl und Ihre Anteilnahme. Auch beweisen Sie damit soziale Kompetenz und Einfühlsamkeit. Leider höre ich nicht selten, dass sich Personen vor diesen emotionalen und zugegebenermassen nicht immer einfach zu verarbeitenden Situationen drücken. Die Begründung für das Fernbleiben an Abdankungen lautet oft, dass der Verstorbene von der Anwesenheit all der Trauergäste ja nichts mehr mitbekäme.

Für mich sind solche Gedankengänge nicht nachvollziehbar. Die Zeichen der Zuneigung sind nach einem Todesfall für Hinterbliebene sehr wichtig. Denn selbst wenn sich der Tod eines geliebten Menschen nicht unerwartet ereignete, versetzt der Vorfall die Angehörigen in eine Art seelischen Ausnahmezustand. Sie brauchen zu diesem Zeitpunkt Unterstützung von Mitmenschen. Die Hinterbliebenen sollen spüren, dass das Geschehene anderen nicht egal ist. Ausserdem bietet die Trauerfeier nicht nur Angehörigen die Möglichkeit Abschied zu nehmen. Auch Gäste erhalten die Gelegenheit, sich vom Verstorbenen zu verabschieden. Jeder Mensch hinterlässt Spuren, die nochmalige Würdigung verdienen.

Wertvolle Trauerkarten

In der Regel drücken die Trauergäste nach der Abdankung den Angehörigen ihr Beileid aus mit tröstenden Worten und kleinen Gesten. Diese Zeichen von Zuneigung spenden den Hinterbliebenen Kraft und Zuversicht. In seltenen Fällen wird in der Traueranzeige vermerkt oder vom Pfarrer darauf hingewiesen, dass die Angehörigen keine Beileidsbekundungen nach der Abdankungsfeier wünschen. Diese Bitte gilt es unbedingt zu respektieren.

Die zahlreichen Beileidsbekundungen nach einer Abdankung können Trauernde aber auch überfordern. Emotional sehr aufgewühlt, ist es für sie schwierig wahrzunehmen, was gerade um sie herum passiert. Deshalb empfehle ich Ihnen, auch bei physischer Anwesenheit, ein Kondolenzschreiben in die beim Kircheneingang oder auf dem Friedhof bereitgestellten Behältnisse zu legen. Oft bewahren Hinterbliebene Trauerbriefe und -karten über Jahre auf und lesen sie immer wieder. Es ist heilsam zu sehen, wer alles Anteil nahm.

Zudem erhalten Sie als Verfasser von Kondolenzbriefen und Trauerkarten die Möglichkeit, in Ihren Zeilen von persönlichen Erlebnissen und Anekdoten zu berichten, die Sie mit dem Verstorbenen verbanden. Bei der Beileidsbekundung vor der Kirche finden solche Schilderungen keinen Platz und wären auch unpassend.

Wir können Trauernden die Trauerarbeit nicht abnehmen. Aber wir können für sie da sein, indem wir nachfragen, ob Unterstützung gebraucht wird und gewünscht ist. Denn die grosse Leere kommt, und diese kann manchmal sehr lange andauern.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM; www.imagemodestil.ch