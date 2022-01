Ratgeber Soll ich meine Wohnung vorzeitig den Kindern übertragen? Ich (w, 73, verwitwet) alleine in einer Eigentumswohnung. Freunde raten mir nun, diese vorzeitig an meine Kinder zu überschreiben, um zu vermeiden, dass ich bei einem Heimeintritt die Wohnung verkaufen müsste. Ich möchte allerdings so lange als möglich in der Wohnung bleiben können. Was wäre die beste Lösung? Lic. iur. Reto Marbacher* Jetzt kommentieren 04.01.2022, 14.00 Uhr

Lic. iur. Reto Marbacher.

Wohneigentum sollte nicht unüberlegt an die nächste Generation übertragen werden. Vor dem Hintergrund der per 1. Januar 2021 geänderten Bestimmungen betreffend die Ergänzungsleistungen kann es von Vorteil sein, weiterhin die eigene Wohnung zu bewohnen, anstatt sie an die Nachkommen abzugeben.

Freiwilliger Vermögensverzicht

Denn nach wie vor wird selbstbewohntes Eigentum bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen nur zum Steuerwert sowie zu einem reduzierten Betrag berücksichtigt. Übertragen Sie hingegen die Wohnung ganz oder teilweise unentgeltlich an die Nachkommen, wird dies bei den Ergänzungsleistungen als freiwilliger Vermögensverzicht aufgerechnet. Es ist im Einzelfall zu prüfen, welche rechnerischen Auswirkungen die geplante Übertragung auf die finanzielle Situation hätte.

Zudem ist die Schaffung von gemeinschaftlichem Eigentum mehrerer Kinder an einer Immobilie nicht immer auch sinnvoll. Zwecks Verhinderung von Streit zwischen mehreren Mit- oder Gesamteigentümern kann es besser sein, die Wohnung einem einzigen Nachkommen zu übertragen und die Interessen der anderen Nachkommen im Rahmen der Ausgleichungspflicht zu schützen. Auch aus steuerrechtlicher Sicht macht es nicht Sinn, die Wohnung an mehrere Kinder zu übertragen, wenn die so geschaffene «Eigentumsgemeinschaft» nicht eine gewisse Zeit lang Bestand hat.

Regionale Unterschiede

Ob die lebzeitige Übertragung der Wohnung günstiger ist als der Übergang durch Erbgang, hängt nicht nur von der konkreten Umsetzung ab, sondern ist auch nicht für jeden Kanton bzw. jede Gemeinde gleich zu beantworten: Vielerorts, aber eben halt noch nicht überall, sind Nachkommen von der Schenkungssteuer als auch von der Erbschaftssteuer befreit.

Ebenso unterscheiden sich die kantonalen Grundbuchgebühren, die bei der lebzeitigen Handänderung, bei der Errichtung eines Wohn- oder Nutzniessungsrechts wie auch beim Erbgang zu bezahlen sind. Lassen Sie die zu erwartenden Kosten und Steuern von einer Fachperson einschätzen.

Ein weiterer Stolperstein bei der lebzeitigen Übertragung der Wohnung an ein Kind kann sich ergeben, wenn diese vollständig entgeltlich oder nur zu einem (zu) geringen Teil als Schenkung erfolgt. Gerade bei langjährigem Besitz und entsprechend hoher Wertsteigerung kann dies mit einer Grundstückgewinnsteuerpflicht zu einer bösen Überraschung führen.

Erbrechtliche Regelung

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Wohneigentum zu behalten, ist eine erbrechtliche Regelung in Erwägung zu ziehen. Mit einem Testament oder mit einem Erbvertrag (mit Ihren Nachkommen) können Sie festlegen, wie im konkreten Fall vorzugehen ist (z.B. mittels Schätzung des Verkehrswerts), ob ein Erbe ein Vorrecht vor den anderen hat bzw. welche Ausgleichungspflichten bestehen.

* Lic. iur. Reto Marbacher, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt SAV Erbrecht; www.beelermarbacher.ch

