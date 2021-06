Ratgeber Soll ich weiterhin auf Asphalt joggen? Weil es die Vielfalt der Strecken erhöht, jogge ich (m, 52) nicht nur im Wald oder auf der Finnenbahn, sondern auch auf Asphalt. Häufig höre ich aber, dass dies den Gelenken schade, und ich fühle mich auf anderen Unterlagen wohler, während des Laufens und auch danach. Bilde ich mir das nur ein? Was raten Sie allgemein? Irene Brechbühl* 28.06.2021, 13.46 Uhr

Jeder Untergrund hat beim Laufen und Joggen seine Vor- und Nachteile. Auf Asphalt ist der Aufprall grösser als auf dem Waldboden oder der Finnenbahn. Dadurch sind die Belastungen für die Sportlerin oder den Sportler tatsächlich entsprechend höher.

Laufen auf Asphalt hat aber durchaus auch seine Vorteile: Es erfordert weniger Konzentration als auf unebenem Untergrund, zudem ist auch die Rutschgefahr geringer. Gerade als (Wieder-)Einstieg nach einer Fuss- oder Knieverletzung kann Asphalt sogar die richtige Wahl sein. Laufen auf Asphalt ist also nicht per se schlecht – obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält, dass es den Gelenken schadet. Verschiedene Studien konnten aber nachweisen, dass durch den Aufprall das Knorpelgewebe gestärkt wird.

Wie bei so vielen Betätigungen gilt auch beim Laufen auf Asphalt: Die Menge macht’s aus. Überdies spielt das «Wie» eine Rolle, ebenso die gesundheitliche Verfassung der Läuferin oder des Läufers, das Körpergewicht sowie auch die richtige Wahl der Schuhe.

Regelmässiges Laufen auf Asphalt bedingt, dass der Körper darauf vorbereitet ist. Zum Beispiel sollte er eine gute Stabilität aufweisen und über eine flexible Muskulatur verfügen, damit die Stösse gut aufgefangen werden können.

Entlastungswochen einschalten

Ich empfehle, die Intensität beim Laufen langsam zu steigern und Entlastungswochen einzuschalten, während der nur auf weichem Boden trainiert wird. Sehr empfohlen ist begleitendes Krafttraining, denn allfällige Schwächen können so gezielt mit den passenden Kräftigungsübungen aufgebaut werden. Die Körperspannung beim Laufen muss – auch bei einem Marathon – bis ins Ziel ausreichen und gibt so das Mass an begleitendem Krafttraining vor.

Ferner rate ich Ihnen, an einer gesunden Lauftechnik zu feilen. Dabei können Sie etwa das Lauf-ABC befolgen, das sie unter anderem unter www.migros-impuls.ch (Suchwort: «Jogging-ABC)» finden. Sie optimieren mit Lauf- und Technikübungen den Bewegungsablauf und arbeiten auf ein ökonomischeres Laufen hin. Dadurch sind Sie schneller und mit weniger Aufwand unterwegs.

Damit Sie über das individuell richtige Modell auch für Asphalt verfügen, sollten Sie sich Sie beim Wechsel Ihrer Laufschuhe beraten lassen, verbunden allenfalls mit einer Fussanalyse (etwa bei Sport XX Ryffel Running). Auch eine Laufanalyse könnte sich lohnen (etwa bei medbase.ch). Auf dem Laufband kann beobachtet werden, was bei der Aufprall- und Abstoss-Bewegung passiert. Ist das Kniegelenk stabil? Knickt der Fuss nach innen? All dies kann präzise ausgewertet und mit dem passenden Krafttraining gestärkt werden. So wird Ihre Freude am Laufen ungetrübt und verletzungsfrei bleiben – auf allen Unterlagen.

* Irene Brechbühl ist Standortleiterin des Migros-Fitnessparks, www.migrosfitness.ch