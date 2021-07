Ratgeber Soll ich ihr meine Liebe mit roten Rosen gestehen? Schon seit einer ganzen Weile bin ich (m/55) in eine Bekannte verliebt. Eher schüchtern vom Naturell, fällt es mir aber sehr schwer, dieser Bekannten meine Gefühle zu gestehen. Nun habe ich mir überlegt, ihr einen Strauss rote Rosen zu senden? Was halten Sie von dieser Idee? Doris Pfyl* 02.07.2021, 14.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Pfyl.

Ihre raffinierten Gedankengänge faszinieren mich. Allerdings nicht nur. Den bei genauerem Überlegen empfinde ich die von Ihnen ins Auge gefasste Vorgehensweise als doch ziemlich heikel. Meine ersten Gedanken waren, wie ich wohl auf eine solche Liebeserklärung reagieren würde. Wäre ich erfreut und überglücklich oder verwirrt und überrumpelt? Im Falle von ebenfalls tief empfundenen, aber geheim gehaltenen Gefühlen meinerseits würde mich die Überraschung eines Rosenkavaliers sehr erfreuen. Im anderen Fall empfände ich die «Aktion» vermutlich als übergriffig und etwas unbeholfen.

So ganz ohne Aufwand und persönlich formulierten Geständnissen werden Sie das Herz Ihrer Auserwählten wohl nicht erobern. Und vielleicht geht es ihr wie mir. Eine völlig unerwartete und wortlose Liebesbotschaft in Form von roten Rosen könnte sie überfordern und erschrecken. Eventuell fühlt sie sich durch die blumige Üppigkeit bedrängt und überfahren und zieht sich in der in Folge zurück, was einen weiteren Kontakt schwierig oder sogar unmöglich machen könnte.

Sie schreiben, dass Sie schon eine ganze Weile in diese Frau verliebt sind. Also handelt es sich bei Ihnen nicht nur um eine Schwärmerei. Sie empfinden echte und tiefe Gefühle. Dann ist es höchste Zeit, zu handeln und herauszufinden, ob Ihre Liebe erwidert wird. Schaffen Sie Gelegenheiten, um konkreter werden zu können. Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass Ihre Auserwählte anderweitig vom Amorpfeil getroffen wird.

Machen Sie Komplimente

Fallen Sie aber trotzdem nicht mit der Tür ins Haus. Gehen Sie die Sache sanft an und versuchen Sie herauszufinden, wie es um die Gefühle Ihrer Herzensdame bestellt ist. Beginnen Sie mit ihr zu flirten, zeigen Sie sich galant und interessiert. Machen Sie ihr Komplimente, stellen Sie Fragen und hören Sie aufmerksam zu. Halten Sie etwas länger als üblich Blickkontakt und versuchen Sie vorsichtig, auch körperlich an Distanz zu verlieren. Eine zufällige Berührung am Arm und später an der Hand sollte sich für Sie beide gut anfühlen. Wenn Ihre Bekannte ihre Hand nicht erschrocken zurückzieht, ist das bereits ein dezentes Zeichen, dass Nähe gewünscht ist.

Resonanz zu spüren, wird Ihnen Mut verleihen. Somit könnten Sie einen Schritt weiter gehen und Ihre Gefühle in Worte fassen. Allerdings fällt es gerade zurückhaltenden Menschen schwer, sich verbal zu äussern. Es besteht die Möglichkeit, dies schriftlich zu tun. Liebesbriefe kommen nach wie vor sehr gut an. In einem handgeschriebenen Brief können Sie Ihre Empfindungen zum Ausdruck bringen und der Dame zeigen, wie wertvoll sie Ihnen ist. Schliesslich stellt das Verfassen eines Briefes einen nicht zu unterschätzenden Aufwand dar. Diese Liebesbotschaft könnten Sie mit Blumen überbringen.

*Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM, www.imagemodestil.ch