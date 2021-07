Ratgeber Soll ich freiwillig in die 2. Säule einzahlen? Ich (m/54) plane, in die 2. Säule freiwillige Einzahlungen zu tätigen. Einerseits um Steuern zu sparen, andererseits überlege ich mir, bereits mit 63 Jahren in Pension zu gehen. Meine Kinder haben ihre Ausbildungen beendet. Auf was muss ich bei einem Einkauf achten? Soll ich die PK oder die 3a-Säule vorziehen? Stephan Maeder* 22.07.2021, 13.13 Uhr

Stephan Maeder.

Gratulation – im Alter von 54 Jahren befassen Sie sich zum «richtigen» Zeitpunkt mit der Frage betreffend Einkauf Pensionskasse, ja oder nein? Eine freiwillige Einzahlung in die Pensionskasse hat zwei Vorteile. Zum einen erhöht der Einkauf das persönliche Altersguthaben und damit Ihre Altersleistungen, zum anderen sparen Sie Steuern, da Pensionskasseneinkäufe für Personen wohnhaft in der Schweiz vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden können.

Bei der Höhe des optimalen Einkaufs gilt es die Grenzsteuerbelastung zu berücksichtigen, welche je nach Kanton sehr unterschiedlich ausfällt. Bei Ihnen macht es durchaus Sinn, ab sofort jedes Jahr bis zum Alter 60 den Ihrer Situation entsprechenden Betrag einzuzahlen. Zu beachten gilt die 3-Jahres-Sperrfrist, welche das gesamte Vorsorgeguthaben für Kapitalbezüge betrifft.

Ob und wie stark sich ein Einkauf zudem lohnt, hängt von der Bonität der Pensionskasse, der erwarteten Verzinsung der Altersguthaben sowie der Renditeerwartungen alternativer Geldanlagen sowie der persönlichen Situation ab. Der «Gesundheitszustand» der Pensionskasse wird u.a. durch die Kennzahlen wie Deckungsgrad, technischer Zinssatz, Verhältnis Aktive zu Rentnern etc. beurteilt.

Bei der Auszahlung der Vorsorgegelder wird eine einmalige Steuer fällig. Für Personen wohnhaft in der Schweiz, wird das Vorsorgeguthaben getrennt vom übrigen Einkommen und zu einem Vorzugstarif besteuert. Die Höhe ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich.

Einkauf für frühzeitige Pensionierung

Wenn Sie sich in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft haben, gibt es die Möglichkeit, sich in die frühzeitige Pensionierung einzukaufen (Alter 63). Mit einem Frühpensionierungseinkauf können Sie Leistungskürzungen bei einer Frühpensionierung kompensieren. Falls Sie sich dann trotzdem entscheiden weiterzuarbeiten, darf die Altersleistung höchstens 105 Prozent bei ordentlicher Pensionierung betragen. Sollte Ihr Alterskapital oder ihre Rente höher ausfallen, verfällt der Überschuss in den meisten Fällen an die Pensionskasse.

Wenn Sie sich in die frühzeitige Pensionierung einkaufen, klären Sie mit Ihrer Pensionskasse ab, was geschieht, sollten Sie über die frühzeitige Pensionierung hinaus arbeiten.

Einzahlung in 3a-Säule bevorzugen

Bevor Sie über einen Einkauf in die Pensionskasse nachdenken, empfehlen wir die Einzahlung in die steuerbegünstigte Säule 3a zu tätigen. Die Säule 3a ist bei den Anlagemöglichkeiten und Begünstigung im Todesfall klar flexibler als die Pensionskasse. Zudem können «verpasste» Säule-3a-Einzahlungen in den Folgejahren nicht mehr geleistet werden. Haben Sie die Säule-3a- und PK-Einzahlungen ausgeschöpft, haben verheiratete Paare die Möglichkeit, in die Pensionskasse des Partners einzubezahlen.

*Stephan Maeder, Senior Berater, Versicherungsfachmann mit eidg. FA, Weibel Hess & Partner AG, www.whp.ch