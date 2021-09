Ratgeber Soll ich den Leistenbruch wirklich operieren lassen? Bei mir (m, 80) wurde ein Leistenbruch diagnostiziert. Schmerzen habe ich keine, und ich frage mich, ob ich mich in meinem Alter noch operieren lassen soll. Besteht die Möglichkeit, dass der Bruch von selbst verheilt? Dr. med. Walter A. Gantert* 20.09.2021, 14.20 Uhr

Bei einem Leistenbruch handelt es sich um eine Lücke in der muskulären Bauchdecke im Leistenbereich. Durch die Lücke drücken das Bauchfell und Fettgewebe sowie oft auch der Darm heraus. Die Lücke in der Bauchdecke entsteht durch eine Schwachstelle in der Bauchdecke der Leistenregion (dem sogenannten Leistenkanal) in Kombination mit einer vererbten Bindegewebsschwäche oder anderen auslösenden Faktoren.

Ein Leistenbruch kann in jedem Alter auftreten, eher bei Männern als bei Frauen, und insgesamt ist er ein sehr häufiges Problem. Der Leistenbruch kann sehr unterschiedliche Symptome verursachen, das Spektrum reicht von einer völlig schmerzlosen Schwellung in der Leiste bis zu sehr starken belastungsabhängigen Schmerzen. Selten kann es zu einer plötzlichen Einklemmung eines Leistenbruchs kommen, dabei entstehen durch die Strangulation des eingeklemmten Bauchfells oder Darms akute starke Schmerzen. In solchen Fällen ist eine Notfalloperation angezeigt.

Ein Leistenbruch bildet sich leider nie spontan zurück. Die einzige mögliche Behandlung ist die Operation. Aktuell wird empfohlen, beim erwachsenen Menschen einen Leistenbruch mit einem Kunststoffnetz zu reparieren. Der operative Eingriff kann konventionell oder sogenannt minimal-invasiv durchgeführt werden.

Schnellere Erholung dank minimal-invasiver Methode

Bei der konventionellen – das heisst offenen – Methode wird durch einen queren Hautschnitt in der Leistenregion und Durchtrennung der äusseren Muskelschichten ein Kunststoffnetz eingesetzt. Bei der minimal-invasiven Methode wird endoskopisch, also über drei kleine Hautschnitte mit einer Videokamera und langen dünnen Instrumenten operiert.

Bei komplexen Leistenbrüchen (zum Beispiel bei Vernarbung der Bauchdecke nach einer früheren Operation oder einem Leistenbruch in Kombination mit anderen Bauchwandbrüchen) wird die Operation an unserer Klinik mit dem Da Vinci-Roboter durchgeführt. Dieser bietet mit 3D-Videotechnik und dünnen, abwinkelbaren Instrumenten eine noch präzisere Präparationstechnik. Damit können wir heutzutage bei praktisch allen Patientinnen und Patienten eine minimal-invasive Operation anbieten.

Der Vorteil der minimal-invasiven Operation besteht in der rascheren Erholung. In der Regel kann man nach einem minimal-invasiven Eingriff bereits nach 1 bis 2 Wochen wieder voll belasten und Sport treiben, wogegen eine offene Operation meist eine Schonungszeit von rund 6 Wochen erfordert.

Da eine minimal-invasive Leistenbruchoperation sehr schonend und komplikationsarm ist, kann eine Operation auch im höheren Alter mit sehr geringem Risiko durchgeführt werden. Ob und wann ein Leistenbruch operativ behandelt werden soll, erfordert aber in jedem Fall eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Risiken. Das Vorgehen sollte mit jedem Patienten individuell besprochen und vereinbart werden.

* Dr. med. Walter A. Gantert ist Facharzt Chirurgie FMH, spez. Viszeralchirurgie, www.hirslanden.ch