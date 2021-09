Ratgeber Soll ich auf cholesterinarme Produkte umsteigen? Ich (w, 62) habe – wie so viele – einen erhöhten Cholesterinwert. Meine Ärztin hat mir geraten, u.a. die Süssspeisen zu reduzieren. Da ich normalgewichtig und recht sportlich unterwegs bin und Süssspeisen einfach liebe, möchte ich jedoch nicht darauf verzichten. Wäre der Wechsel auf cholesterinarme Produkte eine Option? Corinne Reichlin* 11.09.2021, 10.13 Uhr

Mit einem erhöhten Cholesterinspiegel sind Sie in der Tat nicht alleine. Untersuchungen zeigen, dass bis zu 23 Prozent der über 60-Jährigen in der Schweiz einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, was einen Risikofaktor für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt.