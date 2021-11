Ratgeber - Sind Nahrungsergänzungsmittel nützlich fürs Training?

Fussball Vor dem Final gegen Bulgarien: Elf Fragen und Antworten zur Schweizer Nati vor dem entscheidenden WM-Quali-Spiel

Die Schweiz trifft heute um 20:45 Uhr in Luzern auf Bulgarien. Was braucht es, um Italien doch noch abzufangen und sich direkt für die WM zu qualifizieren? Was zeigt Shaqiri in seinem 100. Länderspiel? Und was, wenn die Nati in die Barrage muss? Fragen und Antworten.