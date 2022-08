Ratgeber Sind meine heftigen Menstruationsschmerzen noch normal? Mich (28) plagen einmal im Monat, wenn ich meine Blutung habe, sehr starke Schmerzen. Was ist diesbezüglich normal, und wann sollte man eine Ärztin aufsuchen? Dr. med. Ivo Fähnle* Jetzt kommentieren 15.08.2022, 14.24 Uhr

Sind die Menstruationsschmerzen so stark, dass sie zu Einschränkungen im Alltag führen, sollte man diese immer abklären lassen. Ungewöhnlich heftige Regelschmerzen bei einer jungen Frau sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Anzeichen für eine sogenannte Endometriose – eine gutartige Veränderung von Zellen der Gebärmutter, die aber die Lebensqualität und die Fruchtbarkeit massiv einschränken kann.

Dr. med. Ivo Fähnle

Die Endometriose entsteht, indem sich Zellen ähnlich der Gebärmutterschleimhaut («Endometrium») ausserhalb der Gebärmutter ansiedeln. Endometrioseherde entstehen meist in nächster Nähe der Gebärmutter: in deren Wänden, in Harnblase oder Darm, den Eileitern und Eierstöcken und im Bauchfell.

Weiter entfernte Organe sind selten betroffen, am häufigsten die Lunge. Schütten die Eierstöcke zyklusabhängig weibliche Geschlechtshormone aus, reagiert nicht nur die Gebärmutterschleimhaut darauf, sondern es verändern sich auch die Zellherde an anderen Stellen im Körper. Sie können wachsen, bluten und sich weiter ausbreiten. Die dadurch ausgelöste Entzündung verursacht die mitunter starken Schmerzen. Zudem können Hohlräume, sogenannte Zysten, Vernarbungen und Verwachsungen entstehen.

Häufiges Leiden mit hoher Dunkelziffer

Unter einer Endometriose leiden schätzungsweise 10 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein. Wurde die Erkrankung früher nur wenig beachtet und häufig erst sehr verzögert diagnostiziert, sind die Symptome heute besser bekannt.

Typisch sind zyklusabhängige Schmerzen im Unterbauch, die bereits während der ersten Regelblutung auftreten. Eine Ultraschall- und eine Tastuntersuchung, bei der insbesondere auf die Beweglichkeit der inneren Organe geachtet wird und darauf, wo genau die Schmerzen auftreten, helfen die Diagnose zu sichern.

Die Behandlung der Endometriose hängt vom Schweregrad der Schmerzen ab sowie davon, ob ein Kinderwunsch besteht. Auch die Nebenwirkungen einer Behandlung spielen eine Rolle.

Hormone oder Operation bieten sich an

Am unproblematischsten ist die Gabe von Schmerzmitteln an Tagen der Regelblutung. Während eine Hormonbehandlung mit Gestagen-Pillen den Monatszyklus unterdrücken und Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen auslösen kann, führt die Gestagen-Abgabe über eine Spirale dank geringerer Hormondosis seltener zu Nebenwirkungen.

Eine schwere Endometriose kann mit sogenannten GnRH-Analoga behandelt werden. Diese senken den Östrogenspiegel stark. Darum kann es zu typischen Wechseljahrbeschwerden wie Hitzewallungen oder Verlust von Knochensubstanz kommen. Eine andere Möglichkeit ist, die Endometriose-Herde minimalinvasiv über eine Bauchspiegelung zu entfernen. Ist die Familienplanung abgeschlossen, ist auch denkbar, die Gebärmutter operativ zu entfernen.

Dr. med. Ivo Fähnle ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, speziell operative Gynäkologie und Geburtsthilfe