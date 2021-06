Ratgeber: Sollen wir GmbH oder AG gründen?

Ratgeber Selbstständigkeit: Sollen wir GmbH oder AG gründen? Ich möchte mich zusammen mit einer Kollegin selbstständig machen und mit einer Kollegin eine Gesellschaft für IT-Entwicklungsprojekte gründen: Ist dafür eine GmbH oder eine AG besser geeignet? Die Kollegin würde eine AG vorziehen und schlägt einen Aktionärs-

24.06.2021

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine personenbezogene Gesellschaft, die hauptsächlich von KMUs und Familienbetrieben gewählt wird. In der Schweiz gibt es über 92000 GmbHs. Die Aktiengesellschaft (AG) dagegen ist typisch für Unternehmen mit höherem Kapitalbedarf. Mit rund 112000 AGs ist sie in der Schweiz die am häufigsten gewählte Rechtsform bei den Kapitalgesellschaften.

Bei AG und GmbH haften die Gesellschafter nur mit dem Gesellschaftskapital, was gegenüber einem Einzelunternehmen oder einer Kollektivgesellschaft ein Vorteil ist. Vorteil der GmbH gegenüber der AG ist, dass die Gründung schon mit 20000 Franken möglich ist, während für eine AG grundsätzlich 100000 Franken nötig sind. Oft werden Start-ups daher als GmbH gegründet und später in eine AG umgewandelt.

Die GmbH geniesst wegen des geringeren Kapitals zuweilen weniger Vertrauen bei Gläubigern als eine AG. Das geringere Kapital ist auch nur ein Vorteil, wenn man während der Gründungsphase einen geringen Kapitalbedarf hat, ansonsten muss man der GmbH Geld über Darlehen zur Verfügung stellen, kann dies dann aber später wieder zurückzahlen.

Während bei der AG nur diese selber die Aktionäre kennt (auf Französisch deshalb «société anonyme» (SA)), sind die Gesellschafter einer GmbH aus dem Handelsregister für jedermann ersichtlich. Es ist deshalb nur in einer AG möglich, stiller Gesellschafter zu sein. Diese Anonymität gegenüber Dritten ist für viele Investoren wichtig.

Aktien einer AG können grundsätzlich frei übertragen werden. Bei der GmbH haben die anderen Gesellschafter dagegen in der Regel ein Vorkaufsrecht, und die Gesellschafterversammlung muss der Übertragung von Stammanteilen zustimmen, sofern die Statuten dies nicht anders regeln. Um insbesondere diese Nachteile der AG gegenüber der GmbH auszugleichen, schliessen Aktionäre einer AG oftmals einen sogenannten Aktionärbindungsvertrag oder kurz ABV.

Aktionärbindungsvertrag

In den meisten Fällen enthält ein ABV z.B. Bestimmungen über Vorkaufsrechte an Aktien, für den Fall, dass ein Aktionär seine Aktien verkaufen will und darüber, wie der Kaufpreis bestimmt wird, über die Zusammensetzung des Verwaltungsrats, über Mittel zur Sicherung und Durchsetzung der Bestimmungen des ABV (z.B. Konventionalstrafe) und über Regeln im Falle von Pattsituationen. Dabei handelt es sich um Rechte und Pflichten der Aktionäre, die sich weder aus dem Gesetz noch aus den Statuten ergeben.

Da der ABV – anders als die Statuten – nicht öffentlich einsehbar ist, können so Dinge geregelt werden, welche die Aktionäre für sich behalten möchten. Der ABV gilt nur zwischen dessen Parteien und nicht gegenüber Dritten und in der Regel auch nicht gegenüber der AG selber, da sie nicht Parteien des ABV ist.

*Lic. iur. Romuald Maier, LL.M., Rechtsanwalt und Notar, Partner SchochMaierPartner, St. Gallen; www.schochmaier.ch