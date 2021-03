Ratgeber Seit meiner Scheidung wollen die Kinder wenig Kontakt Vor drei Jahren habe ich mich von meinem Mann scheiden lassen. Seither wollen meine erwachsenen Kinder nur noch wenig Kontakt zu mir – auch auf meine Enkel bezogen. Ihr Kontakt zu meinem Ex-Mann hingegen ist sehr gut. Auch wird seine neue Partnerin viel besser akzeptiert als mein neuer Partner. Was kann ich tun? Josef Jung * 03.03.2021, 13.17 Uhr

Dr. phil. Josef Jung.

Die Zunahme der Scheidungen nach wenigen Ehejahren ist bekannt, weniger aber die noch grössere Zunahme der «Altersscheidungen». Diese geschehen heute in etwa jeder dritten langjährigen Ehe, was eine Verdoppelung in den letzten Jahrzehnten bedeutet.