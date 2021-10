Schwere Akne – was kann helfen?

Ratgeber Schwere Akne – was könnte unserer Tochter helfen? Unsere Tochter (12) leidet sehr an starker Akne, vor allem im Gesicht und am Rücken. Wir fürchten, dass Narben zurückbleiben. Die Hautärztin verschreibt Vitamin A. Dies möchten wir nicht unbedingt, da es nicht bedenkenlos und aus unserer Sicht reine Symptomtherapie ohne nachhaltige Wirkung ist. Was raten Sie uns? Dr. med. Bettina Schlagenhauff* Jetzt kommentieren 04.10.2021, 14.47 Uhr

Akne ist die häufigste Hautkrankheit bei Jugendlichen. Sie zeichnet sich durch Mitesser, Pickel und Pusteln aus. Die meisten Betroffenen haben eine leichte Form, welche oft von selbst verschwindet. Doch etwa 15 bis 20 Prozent der Jugendlichen leiden wie Ihre Tochter unter einer schwereren Form, welche auch Narben hinterlassen kann.

Dr. med. Bettina Schlagenhauff



Grund für die meist in der Pubertät auftretende Akne sind hormonelle Änderungen in dieser Lebensphase. Sowohl bei Mädchen als auch bei Knaben werden im Körper vermehrt männliche Hormone gebildet, sogenannte Androgene, wie etwa Testosteron. Diese Hormone sind für zwei Entstehungsfaktoren der Akne verantwortlich: erstens eine übermässige Produktion von Fetten in den Talgdrüsen der Haut und zweitens eine verstärkte Verhornung der Ausführungsgänge der Talgdrüsen. Beides führt zu sogenannten Mitessern (Comedonen). Entzündungen wie Pickel und Pusteln entstehen infolge einer Vermehrung sogenannter Aknebakterien (Cutibacterium acnes), welche sich in den Mitessern und dem Talg sehr wohlfühlen.

Während bei leichter Akne häufig eine gute Reinigung der Haut und Pflege mit leichten, wenig öligen Emulsionen ausreicht, erfordert eine ausgeprägtere Akne unbedingt eine medizinische Therapie.

Äusserliche Massnahmen helfen nicht immer

Das Spektrum umfasst äusserlich anzuwendende Wirkstoffe wie Benzoylperoxid, Azelainsäure oder vitamin-A-ähnliche Substanzen (Retinoide). Zusätzlich helfen oft dermatologisch-kosmetische Behandlungen wie eine Ausreinigung, Microdermabrasion oder chemische Peelings.

Reichen diese äusserlichen Massnahmen nicht aus, kommen als weitere Schritte Antibiotika und Isotretinoin, bei Patientinnen auch Hormone in Tablettenform in Frage. Isotretinoin, ein vitamin-A-ähnliches Medikament, ist dabei jene Therapie, welche die beiden genannten Entstehungsfaktoren der Akne (Talgüberproduktion und Verhornung) direkt behandelt. Damit wird die Bildung von Mitessern, Pusteln und schliesslich auch Narben verhindert.

Jahrzehntelange Erfahrung spricht für Isotretinoin

Die inzwischen jahrzehntelange Erfahrung zeigt, dass dies die nachhaltigste Therapieform ist. Wenn man rechtzeitig mit der Behandlung beginnt und sie ausreichend lange – das heisst auch einige Zeit über die Besserung der Akne hinaus – durchführt, kommt es selten zu einem Rückfall.

Zusammen mit einer guten Hautpflege würden wir also bei sehr ausgeprägter Akne auch zu Isotretinoin raten, vor allem um eine Narbenbildung zu verhindern. Bis auf eine generell etwas trockenere Haut sind Nebenwirkungen sehr selten. Patientinnen müssen aber während der Therapie zwingend auf konsequente Schwangerschaftsverhütung achten.

Wichtig scheint mir in Ihrem Fall, mit Ihrer Hautärztin über die möglichen Behandlungsoptionen sowie auch offen über Ihre Bedenken bezüglich Isotretinoin zu sprechen.

* Dr. med. Bettina Schlagenhauff ist Fachärztin für Hautkrankheiten und u.a. Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie, www.dermacenter.ch