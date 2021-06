Ratgeber Schleimbeutel: Gibt es Alternativen zur Operation? Ich (w, 22) habe eine ärztlich diagnostizierte Schleimbeutelentzündung. Mit dem verschriebenen Gel geht es teils besser, dann aber ist der Schleimbeutel wieder entzündet, vor allem nach hohen Belastungen wie etwa Skifahren oder Wandern. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es ausser einer Operation? Dr. med. Thomas Dobler* 07.06.2021, 11.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bevor ich zu Ihrer konkreten Frage komme, möchte ich kurz erklären, was ein Schleimbeutel ist: Als flüssigkeitsgefüllter Hohlraum dient er als Polster für alle Bewegungsorgane des Körpers. Beim Kniegelenk liegt er als Gleitschicht zwischen Knochen und Haut und ermöglicht so einen reibungslosen Bewegungsablauf. Treten Beschwerden am Schleimbeutel auf, ist es wichtig, dass zuerst unterschieden wird, ob es sich um eine Entzündung oder Reizung handelt. Erstere entsteht in der Regel durch Bakterien, die etwa durch eine offene Wunde in den Schleimbeutel eintreten können. Typische Symptome sind dann ein gerötetes und heisses Knie sowie starke Schmerzen.