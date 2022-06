Ratgeber Schadet zu viel Efeu dem Wald? Bald achtzig Jahre alt, spaziere ich immer noch sehr gerne im Wald. Doch im Gegensatz zu Kindheitstagen hat es inzwischen vor allem entlang dem Waldrand und besonders bei Buchen sehr viel Efeu. Beeinträchtigt der Efeu die Gesundheit der Bäume? Woher kommt diese Zunahme, und sollte man etwas gegen sie tun? Marie-Louise Kieffer, Ökologin* Jetzt kommentieren 19.06.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Regel schadet der Efeu den Bäumen nicht. Mit Hilfe seiner Haftwurzeln macht er sich an Unterlagen fest – beispielsweise einem Baumstamm. Dabei saugt er keine Nährstoffe aus anderen Pflanzen, er «erwürgt» sie nicht und zerstört keine Rinde. Im Gegenteil: Efeu schützt die Rinde sogar vor Sonnenbrand.

Marie-Louise Kieffer Bild: PD

Efeu kann weit in die Krone und zu den äussersten Ästen wachsen. Meistens bleibt er aber am Stamm und an den grösseren Ästen. Nur wenn ein serbelnder Baum stark ausgelichtet oder noch sehr jung ist, kann er vom Efeu überwachsen werden und absterben. Efeu vergrössert auch die Angriffsfläche für den Wind – grosse, gesunde Bäume sind dadurch jedoch nicht gefährdet.

Im Frühjahr wirft der Efeu einen Teil seines Laubes ab, dieses ist so nährstoffreich und verbessert das Bodenleben derart, dass der Stützbaum dadurch besser gedeiht.

Sehr wertvoll für Insekten

Efeu ist ein wichtiger Teil einer intakten Biodiversität. Er ist zudem eine sehr wertvolle Pflanze für Insekten und viele andere Tiere. Er blüht zu einer ungewöhnlichen Zeit – September bis Oktober – und wird deswegen von Insekten rege besucht: von Bienen, Schwebfliegen und weiteren Insekten. Die Efeu-Seidenbiene, eine Wildbienenart, hat sich sogar ganz auf Efeu spezialisiert. Die blauen Beeren, die gegen Ende Winter reifen, werden von Vögeln sehr gerne gefressen und helfen ihnen über die kalte Jahreszeit. Das dichte Efeugeflecht bietet vielen Tieren Schlaf- und Nistplätze. In einem naturnahen Wald trägt Efeu zu einer hohen Artenvielfalt bei und ist schutzwürdig. Das Abschneiden von Efeu ist nicht sinnvoll.

Untersuchungen zeigen sowohl eine Zunahme von Efeu in gewissen Wäldern als auch eine Abnahme an anderen Orten. Die jeweiligen Gründe sind nicht restlos geklärt. Man konnte jedoch beobachten, dass Efeu in abgezäunten Waldflächen stärker wuchs als in frei zugänglichen. Das zeigt, dass Rehe und anderes Wild den Efeu zurückdrängen. Ein weiterer Faktor ist der Klimawandel: Efeu profitiert direkt von einem erhöhten CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Auf die weit verbreitete Überdüngung von Wäldern (Stickstoffeintrag über die Luft) scheint der Efeu hingegen nicht sonderlich zu reagieren.

Früher Futter für Kleinvieh

Früher genutzt und verdrängt, heute sich selber überlassen: In der Schweiz wurden bis Anfang des 20. Jahrhunderts junge Efeublätter im Winter als Futter für Kleinvieh gesammelt. Diese sind im Gegensatz zu älteren Efeublättern für Ziegen und Schafe nicht giftig. Auch wurden früher teilweise die Efeustämme vom Forstpersonal abgeschnitten, weil man den Efeu als Schädling betrachtete. Vielleicht sind dies weitere Gründe, wieso man heute mehr Efeu in den Wäldern sieht.

* Marie-Louise Kieffer, Ökologin, Umweltberatung Luzern. www.umweltberatung-luzern.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen