Ratgeber Plafonierte AHV-Rente: Sollen wir uns scheiden lassen? Wir sind ein Ehepaar und leben von einer eher kleinen PK-Rente und der AHV-Ehepaar-Rente. Diese ist bekanntlich auf 150% der beiden Einzelrenten plafoniert. Uns entgehen so fast 1000 Fr. pro Monat. Wir überlegen deshalb, uns scheiden zu lassen, aber weiter im Konkubinat zusammenzuleben. Brauchen wir hierfür einen Anwalt? Hugo Berchtold* 20.07.2021, 13.38 Uhr

Da die Ehepaarrente tatsächlich nur 150% der Summe der beiden AHV-Renten ausmacht, stellen sich tatsächlich nicht wenige Paare die gleiche Frage. Dazu kommt, dass infolge der sogenannten Heiratsstrafe, das heisst der Familienbesteuerung, Ehepaare gleich doppelt bestraft werden, da Einkommen und Vermögen zusammengezählt einer höheren Progression unterliegen. Zwar wird seit Jahren immer wieder versucht, diese gemeinsame Besteuerung abzuschaffen, doch wann und wie das geschehen soll, ist offen.

So gesehen spricht also einiges für eine Scheidung, um die AHV-Rente zu erhöhen. Bezüglich Steuern ist die Sache weniger klar: Es ist an sich nicht die Aufgabe der Steuerbehörden, zu überprüfen, ob sich Paare tatsächlich getrennt haben. Trotzdem könnte die Scheidung «zum Schein» als Steuerumgehung qualifiziert werden, was dazu führt, dass das «Neu-Konkubinatspaar» steuerlich immer noch als «verheiratet» gelten würde. Zwar gibt es vom Bundesgericht bis heute noch keine Rechtsprechung zu dieser Frage.

Es gibt aber neben diesem eher theoretischen Risiko auch handfeste Nachteile bei einer Scheidung: Nach dem Tod eines rentenberechtigten Ehegatten im AHV-Alter wird die Rente neu berechnet: Die bisherige Plafonierung entfällt. Zur daraus resultierenden Einzelrente wird ein Verwitwetenzuschlag in der Höhe von 20% hinzugerechnet. Dieser Zuschlag wird jedoch nur bis zum Maximalbetrag der Altersrente gewährt.

Achtung Erbschaftssteuern

Ein wichtiger, gegen eine Scheidung sprechender Punkt liegt in der Regelung der Erbfolge. Während der Ehe werden Eheleute gegenüber anderen Erbberechtigten privilegiert behandelt. Das durch den Pflichtteil geschützte Erbe des überlebenden Ehepartners unterliegt grundsätzlich keiner Erbschaftssteuer. Im Gegensatz dazu können für Konkubinatspaare je nach Kanton hohe Erbschaftssteuern anfallen. Allerdings sind in immer mehr Kantonen auch Konkubinatspartner unter bestimmten Bedingungen von den Erbschaftssteuern befreit.

Auch wenn im Verlauf der Ehe ein Testament aufgesetzt wurde, verliert dieses mit der Scheidung seine Wirkung, ausser es ist im Testament explizit erwähnt, dass dieses auch nach der Scheidung rechtskräftige Wirkung hat. Will man also den Ex-Partner auch nach der Scheidung noch als Erbe bevorzugen, ist das Aufsetzen eines neuen Testaments notwendig. Doch nun müssen die Pflichtteile von evtl. anderen Erben (Nachkommen) beachtet werden.

Wie Sie sehen, ist eine Scheidung mit zahlreichen Umtrieben verbunden und kann letztlich auch einige nicht zu unterschätzende Nachteile haben. Wenn beide Eheleute mit der Scheidung und der damit eingehenden Güterteilung (Aufteilung des Vermögens) und Vorsorgepflichten einverstanden sind, brauchen Sie hierfür an sich keinen Anwalt. Mit gegenseitigen Vollmachten, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen kann auch die gegenseitige Vertretung weitestgehend geregelt werden.

*Hugo Berchtold, Redaktor Team Ratgeber