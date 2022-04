Ratgeber Obwohl unsere Beziehung gut ist, finde ich auch andere Frauen anziehend Ich (34) bin seit zehn Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Wir verstehen uns gut. Aber ich finde auch andere Frauen anziehend. Ich frage mich, ob ich mich in erotischer Sicht, nur auf eine Person beschränken muss. Ich gebe aber zu, ich könnte nur schwer ertragen, dass auch meine Partnerin eine Affäre mit jemand anderem hat. Widersprüchlich, ich weiss. Sind wir Menschen einfach so? Kann man aus diesem Zwiespalt herauskommen? Andrea Munz* Jetzt kommentieren 13.04.2022, 14.52 Uhr

Andrea Munz. BIld: PD

Sexuelle Fantasien sind den allermeisten Menschen vertraut. Erinnerungen, Beobachtungen und Sehnsüchte bringen sie hervor. Sie erregen uns und sind meist etwas wilder als die real gelebte Sexualität.

In Gedanken läuft der Film genau nach unseren Wünschen ab, es passiert nur, was wir wollen. In der Fantasie gibt es keine unangenehmen Berührungen oder unangemessenen Wörter, nichts ist peinlich oder riecht komisch. Das gedankliche Ausleben von erotischen Fantasien führt auch nicht zu ungewollten Konsequenzen in der Realität.

Sind Fantasien bereits Untreue?

Es gibt Menschen, die sagen, dass erotische Fantasien nur um die eigene Partnerin bzw. den eigenen Partner kreisen dürfen. Ist dies nicht der Fall, sei man untreu. Was Untreue bedeutet, muss jeder Mensch und jedes Paar für sich klären.

Die Kontrolle der Fantasie ist aus psychologischer Sicht nicht möglich. Fantasien entstehen oft aus dem Unbewussten und dieses lässt sich nicht rational steuern. Darum können wir unsere Träume, Triebe, Emotionen und Fantasien nicht bewusst beeinflussen. Unsere Gedanken sind frei und lassen sich nicht mit dem Verstand in eine Richtung lenken. Im Gegenteil, je mehr man sich Mühe gibt, an etwas Bestimmtes nicht zu denken, desto stärker werden genau diese Gedanken. Erotische Fantasien können als genussvolle Reise im Kopf betrachtet werden, die parallel zur gelebten Körperlichkeit stattfindet.

Spielregeln absprechen

Sie schreiben, dass es Sie stören würde, wenn Ihre Partnerin eine Affäre hätte. Es lohnt sich, gut zu überlegen und miteinander zu klären, wie viel Offenheit in einer Beziehung für beide Partner in Ordnung ist. Fair ist, wenn die Spielregeln transparent diskutiert werden und für beide die gleichen Regeln gelten.

Erlauben Sie mir den Philosophen Immanuel Kant (1724–1804) zu zitieren mit seinem berühmten kategorischen Imperativ: «Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.» In heutiges Deutsch übersetzt heisst das «Handle so, wie du willst, dass andere es auch tun.»

Sie müssen die Frage, wie weit erotische Fantasien ausgelebt werden dürfen, ja nicht gleich für die ganze Gesellschaft beantworten. Dass Sie sich mit einer Affäre Ihrer Partnerin schwertun würden, wäre wohl schon ein Hinweis darauf, auch selber darauf zu verzichten. Es ist schon viel getan, wenn Sie die Diskussion mit Ihrer Partnerin führen und gemeinsam entscheiden, was für Sie beide stimmig ist.

* Andrea Munz iist lic. phil. Psychologin, Supervisorin, Organisationsberaterin BSO, Coach; www.andreamunz.ch

