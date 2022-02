Ratgeber Normales Hahnenwasser oder Osmose-Wasser? Ich überlege mir die Anschaffung einer Wasser-Veredelungsanlage, die über einen separaten Hahn Osmose-Wasser liefern würde. Laut Hersteller ist das «Wasser in seiner reinsten und natürlichsten Form», was ich sehr schätzen würde. Ist dieses Osmose-Trinkwasser deshalb auch besonders gut für die Gesundheit? Dr. med. Urs Odermatt* Jetzt kommentieren 14.02.2022, 14.23 Uhr

Unser Hahnenwasser stammt aus Quellen, Grundwasser oder aufbereitetem Seewasser und ist ein Naturprodukt. Dieses natürliche Wasser setzt sich aus H2O und verschiedenen darin gelösten Substanzen zusammen.

Dr. med. Urs Odermatt

Osmose-Wasser dagegen besteht nur aus H2O-Molekülen und ist gleichbedeutend mit destilliertem Wasser. Zwar werden durch die Osmose mögliche Verunreinigungen entfernt, welche in geringsten Mengen im Hahnenwasser vorkommen können. Doch das Osmose-Wasser enthält auch keine Spurenelemente oder Elektrolyte mehr, wie etwa Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium, um nur die (lebens-)wichtigsten zu nennen.

Trinken bedeutet, dem Körper die nötige Menge an Flüssigkeit zu geben. Glücklicherweise sind unsere Nieren in der Lage, den Flüssigkeitshaushalt im Körper sehr genau zu regeln und so die Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten in einem sehr engen Spektrum konstant zu halten. Die Schwankungsbreite ist bei den meisten Substanzen minim. Die sehr präzise Steuerung hält den Körper in einem gesunden Gleichgewicht. Die Nieren scheiden aber nicht reines H2O aus. Mit dem Urin werden Trilliarden gelöster Teilchen mitausgeschieden.

Funktion der Organe könnte gestört werden

Angenommen, Sie trinken nur Osmose-Wasser, werden deshalb mit jedem Liter Urin wichtige Bestandteile aus dem Körper geschwemmt und der körpereigene Speicher dieser essenziellen Substanzen wird kontinuierlich abgebaut. Die Funktionen der verschiedenen Organe können dadurch gestört werden, so steigt etwa das Risiko einer Osteoporose.

Auch über die Ernährung werden viele dieser Substanzen dem Körper zugeführt. Sie schützen ihn vor einer Entmineralisierung. Bereits kleine Veränderungen der alimentären Aufnahme (etwa durch verminderten Appetit oder Durchfall), verbunden mit fortgesetztem Trinken von Osmose-Wasser kann zu lebensgefährlichen Veränderungen der Blutzusammensetzung, der Gewebsflüssigkeit und der intrazellulären Flüssigkeit führen.

Unser Trinkwasser ist gesund, und unser Körper ist durch die Evolution perfekt auf die darin gelösten Mineralien angepasst und angewiesen.

Als einzigen Vorteil von Osmose-Wasser sehe ich die Entfernung von Abbauprodukten unserer «modernen» Zivilisation, wie minimalste Verunreinigungen durch Antibiotika oder Hormone. Dieser theoretische Nutzen steht aber in keinem Verhältnis zu den Risiken, welche durch den regelmässigen Konsum von Osmose-Wasser eingegangen werden. Und nebenbei: Den Verlust von Elektrolyten und Spurenelementen müssten Sie durch eine angepasste Ernährung oder Nahrungsergänzungsprodukten dem Körper wieder zuführen, damit die im Osmose-Wasser fehlenden Substanzen in ausreichender Menge ersetzt würden.

* Dr. med. Urs Odermatt ist Facharzt für Nephrologie und Allgemeine Innere Medizin