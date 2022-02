Ratgeber Neues Erbrecht: Was ändert sich für unser Konkubinat? Ich (55, geschieden) lebe mit meiner Partnerin (50, ledig) im Konkubinat. Ich habe drei Kinder aus erster Ehe. Meine Partnerin ist kinderlos. Ihre beiden Eltern leben noch. Wir möchten uns gegenseitig bestmöglich ­absichern. Ich habe gelesen, dass es bald ein neues Erbrecht gibt. Ändert sich für uns dadurch etwas? Dr. iur. Tamara M. Völk* Jetzt kommentieren 22.02.2022, 14.30 Uhr

Es ist richtig, dass per 1. Januar 2023 das revidierte Erbrecht in Kraft tritt. Das bisherige Erbrecht wird allerdings in seinen Grundzügen beibehalten, insbesondere auch, was die gesetzliche Erbfolge betrifft: Ihre gesetzlichen Erben sind weiterhin Ihre drei Kinder, während die gesetzlichen Erben Ihrer kinderlosen Partnerin deren Eltern sind.