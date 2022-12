Ratgeber Neues Aktienrecht kommt: Was sind Auswirkungen auf die Gesellschafterversammlung? Ich habe mit meinen Geschwistern vom Vater eine kleine GmbH (Handelsbetrieb) geerbt. Die Organisation der Gesellschafterversammlung ist immer kompliziert. Da das Aktienrecht per Anfang 2023 ändert, würde mich interessieren, ob es neue Möglichkeiten gibt, wie die Gesellschafterversammlung abgehalten werden kann? Lic. iur. Romuald Maier* Jetzt kommentieren 27.12.2022, 15.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Romuald Maier.

Das per 1. Januar 2023 in Kraft tretende neue Aktienrecht beinhaltet in der Tat insbesondere die Möglichkeit der Nutzung digitaler Technologien bei der Durchführung von Generalversammlungen. Diese kann z.B. an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt werden. Die Voten der Teilnehmer müssen in diesem Fall unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen werden.

Der Verwaltungsrat kann auch vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der Generalversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können. Noch weiter geht die Möglichkeit, die Generalversammlung alleine mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchzuführen. Voraussetzung für eine rein elektronische Generalversammlung ist, dass die Statuten diese Möglichkeit vorsehen und der Verwaltungsrat in der Einberufung einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnet.

Gesicherte Identität der Teilnehmenden

Auf Letzteres kann verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht an der Börse kotiert ist und die Statuten vorsehen, dass auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters verzichtet werden kann. Voraussetzung für die Verwendung elektronischer Mittel ist, dass der Verwaltungsrat sicherstellt, dass die Identität der Teilnehmer feststeht, die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden, jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann sowie, das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann.

Treten während der Generalversammlung technische Probleme auf, sodass die Generalversammlung nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann, so muss sie wiederholt werden. Beschlüsse, welche die Generalversammlung vor dem Auftreten der technischen Probleme gefasst hat, bleiben hingegen gültig.

Wenn die Statuten dies vorsehen und der Verwaltungsrat in der Einberufung einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnet, besteht die Möglichkeit, die Generalversammlung auch im Ausland durchzuführen. Bei Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, kann der Verwaltungsrat auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters verzichten, sofern alle Aktionäre damit einverstanden sind.

Beschlüsse auch per E-Mail oder Text-Chat möglich

In Analogie zu den neuen Bestimmungen über die Generalversammlung können auch Verwaltungsratssitzungen neu mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. Zudem wird für elektronische Zirkularbeschlüsse keine Unterschrift verlangt, weshalb zukünftig Beschlüsse auch per E-Mail (ohne gescannte Unterschriften) oder sogar per Text-Chat möglich sein werden. All diese Änderungen gelten nicht nur für die AG, sondern auch für die GmbH. Aktuelle Statutenbestimmungen, die mit dem neuen Recht nicht vereinbar sind, müssen bis spätestens 2 Jahre nach Inkrafttreten des neuen Aktienrechts, also bis 31. Dezember 2024 angepasst werden.

* Lic. iur. Romuald Maier, LL.M., ist Rechtsanwalt und Notar, Partner SchochMaierPartner, St. Gallen; www.schochmaier.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen