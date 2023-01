Salat waschen: Grundsätzlich nötig oder ein Vitaminräuber?

Ratgeber Muss ich Salat waschen oder sollte ich der Vitamine wegen darauf verzichten? Wir Kolleginnen sind uns nicht einig: Soll man Salat waschen oder nicht? Erkennbarer Dreck muss natürlich abgewaschen werden – doch ist das Waschen auch beim Salatherz nötig oder beim Eisbergsalat? Und enthält beim Kauf bereits gewaschener Salat noch Vitamine oder sind die alle schon weggespült? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 15.01.2023, 11.30 Uhr

Kompakte Salate wie Eisberg, Chinakohl oder Chicorée müssen nicht zwingend gewaschen werden. Verschmutzungen können während des Wachstums kaum ins Innere dringen, erst recht nicht bei Salaten wie Chicorée, die nicht auf einem offenen Feld wachsen. Allerdings spricht nichts dagegen, wenn Sie den Blattsalat dennoch waschen. Damit die wasserlöslichen Vitamine, Mineralstoffe und Aromen nicht ausgewaschen werden, sollten die Blätter jedoch ganz gewaschen und erst kurz vor dem Essen in mundgerechte Stücke geteilt werden. Zudem sollten sie nur kurz abgespült und nicht lange im Wasser liegen gelassen werden.

Damit die Salatblätter nicht «schlampig» werden, mit kaltem Wasser waschen. So kann man Verunreinigungen entfernen. Sollten jedoch Reste von Spritz- oder Behandlungsmittel am Salat sein, lassen sich diese nicht einfach wegspülen. Damit der Salat länger hält, jeweils nur so viel Salat waschen, wie gegessen wird. Ungewaschener Salat hält im Kühlschrank länger, weil er trocken ist. Mikroorganismen können sich im feuchten Klima gut vermehren.

Fertig gewaschene Salate aus dem Plastikbeutel sind praktisch. Sie hielten Mitte der 1990er-Jahre Einzug in die Schweiz. Doch wie viele Vitamine in küchenfertigen Salaten noch sind, ist schwierig zu sagen. Entscheidend sind die Zeit seit der Ernte, das Waschen und die Temperatur. Je länger geschnittener Salat der Luft ausgesetzt ist, umso mehr Vitamine werden zerstört. Je nach Gemüseart kann der Verlust von Vitamin C pro Tag bis zu 25 % betragen. Wird Salat zerkleinert gewaschen, beträgt der Verlust bis 35%.

Keimgefahr: fertiger Salat

Wer vorgeschnittenen Salat kauft, sollte auf die Kühlkette achten – und auch vom Einkauf bis zum eigenen Kühlschrank nicht viel Zeit verstreichen lassen. Sollten die Schnittstellen bereits im Geschäft braun sein, die Blätter die frische Farbe verloren haben, sich Flüssigkeit im Beutel angesammelt haben oder die Verpackung «aufgeblasen» sein, ist der Salat sicher nicht mehr frisch und der Vitamingehalt stark reduziert. Solche Salate sind nicht mehr zu empfehlen.

Und auch wenn da der Hinweis «gewaschen» oder «verzehrfertig» steht, ich wasche Salat dennoch kurz unter kaltem, fliessendem Wasser ab. Auf vorher geschnittenem und verpacktem Gemüse können sich Mikroorganismen wegen der austretenden Pflanzensäfte und Feuchtigkeit in der Verpackung gut und schnell vermehren. Die meisten dieser Keime sind für Gesunde ungefährlich. Ein Restrisiko stellen Salmonellen, Listerien oder Kolibakterien für Geschwächte, Schwangere oder kleine Kinder dar. Diese Krankheitserreger werden Sie jedoch auch durch das Waschen nicht los. Da würde nur das Erhitzen helfen. Bei diesen betroffenen Personen ist es besser, Salat unverarbeitet einzukaufen und kurz vor dem Essen zu rüsten.

Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

