Ratgeber Meine Pensionskasse will von mir Sanierungsbeiträge: Darf sie das? Ich (55, m) arbeite bei einer Firma im Industriesektor. Mein Arbeitgeber hat eine firmeneigene Pensionskasse. Aufgrund des schlechten Deckungsgrades der PK werden bei mir seit 1. Januar 2021 Sanierungsbeiträge im Umfang von 3% des Lohnes abgezogen. Ist das zulässig? Stefan Arnold* 15.04.2021, 11.30 Uhr

Stefan Arnold.

Die wichtigste Kennzahl für die finanzielle Situation einer Pensionskasse ist der Deckungsgrad. Dieser Wert ist auch relevant, wenn es um Sanierungsmassnahmen geht. Ein Deckungsgrad von über 100% bedeutet, dass die PK sämtliche Verpflichtungen der Zukunft finanzieren kann. Um kurzfristige Schwankungen an den Kapitalmärkten abzufedern, streben Stiftungen jeweils einen Deckungsgrad von rund 110 bis 115% an.

Bei einem Deckungsgrad unter 100% ist die Stabilität der PK langfristig gefährdet. Konkret: Das Vermögen reicht dann nicht mehr aus, um die in Aus- sicht gestellten Leistungen nachhaltig zu finanzieren. Der Stiftungsrat muss in solchen Situationen schnell aktiv werden. Bei einer geringen Unterdeckung – in der Regel zwischen 95 und 100% – werden oftmals keine konkreten Massnahmen eingeleitet. Dann ist es das Ziel, dass die PK in absehbarer Zeit aus eigener Kraft wieder einen Deckungsgrad von 100% er- reicht. Scheint dies unrealistisch, muss der Stiftungsrat über Sanierungsmassnahmen entscheiden. Diese haben einen direkten Einfluss auf die Versicherten. Grundsätzlich haben Arbeitgeber die Möglichkeit, die Lücke ohne Einbezug der Versicherten zu schliessen. Nicht jeder Arbeitgeber kann dies aber selber finanzieren. Wenn deshalb die Versicherten zur Sanierung beigezogen werden, gibt es zwei Hauptmassnahmen.

Mehrere Massnahmen

Eine Variante ist, das Vorsorgekapital während einer gewissen Zeit tiefer oder nicht mehr zu verzinsen. Diese Massnahme trifft insbesondere die älteren versicherten Personen, welche über ein grosses Altersguthaben verfügen. Die junge Generation ist von einer solchen Massnahme weniger stark betroffen.

Die zweite Möglichkeit hat Ihre Pensionskasse umgesetzt. Sie macht einen zusätzlichen Lohnabzug, der zu mindestens 50% durch den Arbeitgeber zu tragen ist. Dieser wird aber nicht für die Erhöhung der individuellen Altersguthaben verwendet, sondern nur für die Erhöhung des Stiftungsvermögens. Für junge Versicherte ist diese Massnahme in Franken gemessen in der Regel einschneidender als eine temporäre Minderverzinsung.

PK-Sanierungsmassnahmen sollen so festgelegt werden, damit die Unterdeckung in fünf bis sieben Jahren behoben werden kann. Ein positives Anlageumfeld kann diese Dauer verkürzen, ein negatives die Dauer verlängern. Um die Akzeptanz der Sanierung zu erhöhen, werden in der Praxis auch mehrere Massnahmen miteinander kombiniert. Dadurch kann ein Gleichgewicht zwischen Jung und Alt, zwischen Personen mit tiefen und hohen Einkommen oder unterschiedlichen Altersgut­haben erreicht werden. Ebenfalls sollten die Massnahmen möglichst gleichermassen von der Firma und den Arbeitnehmern getragen werden.

*Stefan Arnold ist Fachverantwortlicher berufliche Vorsorge