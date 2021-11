Ratgeber Meine Partnerin möchte eine offene Beziehung Meine Partnerin (35) will unsere Beziehung öffnen. Das sei heutzutage normal. Auch in meinem Umfeld sprechen Kollegen immer wieder über Polyamorie, wie man das offenbar nennt. Ich (40) fühle mich sehr unwohl beim Gedanken daran, dass die Beziehung zu meiner Partnerin nicht mehr exklusiv wäre. Bin ich altmodisch? Silja Renggli * Jetzt kommentieren 03.11.2021, 12.42 Uhr

Silja Renggli, Psychotherapeutin.

In den letzten Jahrzehnten ist ein Wandel in der Gestaltung unserer Liebesbeziehungen feststellbar. Wo bis in die 1950er-Jahre die monogame Ehe u.a. noch dazu diente, Sexualität zu legitimieren, und das Leben mit verschiedenen Partnern weitestgehend undenkbar gewesen wäre, gibt es heute eine Fülle an verschiedenen Beziehungsformen.

So führen manche Menschen Beziehungen mit mehreren Partnern. Andere sind in einer Beziehung mit einem Partner, geben sich aber gegenseitig die Erlaubnis, ihre Sexualität auch ausserhalb der Beziehung zu leben.

Bedürfnisse werden klar

Was dieser Wandel unter anderem mit sich bringt, ist die Enttabuisierung von Bedürfnissen und Gefühlen, welche vor einigen Jahrzehnten noch nicht ausgesprochen werden durften. Hinzu kommt die wertvolle Entwicklung, dass man sich aus einer leidvollen Beziehung leichter lösen kann.

Es ist normal, dass in einer langfristigen Beziehung die Gefühle füreinander abflachen können oder die Herausforderungen des Lebens ein Paar auseinanderdriften lassen. Ebenso, dass man eine sexuelle Anziehung zu anderen verspürt oder sich gar in jemanden «verguckt». Wenn solches nicht sein darf, könnten sich Verunsicherung, Scham, Schuld oder Fluchtimpulse in Beziehungen einschleichen.

Immer noch existiert ein Ideal der Paarbeziehung. Es verspricht uns ein ständiges Gefühl tiefer Verbundenheit und Zuneigung. Ein Paarleben, das zu vollkommenem Glück führt und immer noch Schmetterlinge im Bauch verursacht. Solche Vorstellungen führen immer wieder zu Druck, Frustration, Zweifel und Trauer.

Heute können wir freier entscheiden, wie wir unsere Liebesbeziehungen gestalten und Ideale hinterfragen. Durch die Enttabuisierung von Problemen entsteht zudem die Chance, monogame Beziehungen neu zu erfinden. Eben mit einer tabufreieren Kommunikation, mehr Toleranz und sich auf Augenhöhe begegnenden, eigenverantwortlichen Partnern. Die Öffnung einer Beziehung ist ebenso eine Entscheidung, wie das Leben in einer monogamen Beziehung. Beide Formen bieten Herausforderungen, die von den Partnern verlangen, sich miteinander zu befassen und sorgfältig zu kommunizieren. Was zählt, ist, was die Partner wollen und ob die Bedürfnisse vereinbar sind.

Eigene Haltung annehmen

Nehmen Sie sich selber ernst mit Ihrem Unbehagen bei dem Gedanken an die Öffnung Ihrer Beziehung. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie dies nicht möchten. Versuchen Sie, die Bedürfnisse Ihrer Partnerin zu verstehen, ohne die eigenen zu vergessen. In einer verständnisvollen Kommunikation lassen sich manchmal Kompromisse finden, mit denen sich beide wohlfühlen. Oder es lassen sich verborgene Bedürfnisse aufdecken, denen man auch innerhalb einer monogamen Beziehung Raum geben kann.

* Silja Renggli ist eidgenössisch anerkannte Psycho­therapeutin; elbe, Fachstelle für Lebensfragen

