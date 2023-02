Ratgeber Meine Frau und ich wollen Haus kaufen: Soll ich mit ihr dafür eine einfache Gesellschaft gründen? In letzter Zeit höre ich vermehrt, dass Paare für einen Hauskauf eine einfache Gesellschaft gründen, anstatt das Haus als Miteigentümer zu erwerben. Was sind die Vor- und Nachteile einer solchen einfachen Gesellschaft mit Blick auf einen Hauskauf? Romuald Maier* Jetzt kommentieren 15.02.2023, 13.49 Uhr

Romuald Maier.

Als Alternative zum verbreiteten Miteigentum gemäss Art. 464 ff. ZGB können Ehegatten auch eine einfache Gesellschaft laut Art. 530 ff. OR (sog. Ehegattengesellschaft) errichten und so Gesamteigentum gemäss Art. 652 ZGB an einem Grundstück erwerben. Bei Gesamteigentum gelten beide Personen als Eigentümer des ganzen Grundstücks und werden gleichberechtigt im Grundbuch als Gesamteigentümer eingetragen. Beim hälftigen Miteigentum hingegen gehört jedem Ehe­gatten die Hälfte des Grund­stückes, auch wenn nicht definiert ist, welche Hälfte es ist.