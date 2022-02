Ratgeber Meine Frau erträgt meine Wutausbrüche nicht mehr: Wie kann ich solche vermeiden? Meine Frau hat mir gesagt, dass sie meine Wutausbrüche nicht mehr erträgt. Sie findet, dass ich in Situationen, in denen ich enttäuscht oder hilflos bin, mit Ärger oder Wut reagiere. Es kann schon sein, dass ich manchmal etwas heftig bin. Aber in solchen Momenten kann ich das nur schwer kontrollieren. Was soll ich tun? Birgit Kollmeyer* Jetzt kommentieren 23.02.2022, 14.30 Uhr

In einer Situation, die zu eskalieren droht, ist ein Time-­out ein gutes Mittel. Denn sobald wir aufgebracht sind, können wir nicht mehr angemessen kommunizieren und sagen womöglich Dinge, die das Gegenüber verletzen.

Ein Paar kann in einem ruhigen Moment sogar eine Art Codesatz vereinbaren, der in solchen Momenten zum Einsatz kommen kann. Zum Beispiel: «Ich brauche eine Pause.» Diesen Code gilt es dann zu respektieren. Man trennt sich und kann das Gespräch fortsetzen, wenn beide wieder ruhig sind.

Fortsetzung planen

Es ist wichtig, dass eine Pause wirklich nur eine Unterbrechung und kein Abbruch ist. Denn sonst hat die andere Person den Eindruck, stehen gelassen oder kritisiert zu werden. Der Partner, der die Pause will, sollte daher gleich vorschlagen, wann das Gespräch weitergehen soll: z.B. in zehn Minuten, in einer Stunde, Abend, am nächsten Tag.

In de Zwischenzeit kann man sich beruhigen, vielleicht durch bewusstes Atmen, mit Sport, auf einem Spaziergang, mit Musikhören oder einer ablenkenden Tätigkeit. Versuchen Sie dann herauszuspüren, was ausser der Wut und Ärger noch in Ihnen ist.

Stellen Sie sich einen Eisberg vor: Die Spitze, die aus dem Wasser ragt, ist die Wut. Unter der Oberfläche ist noch mehr, vielleicht Enttäuschung und Hilflosigkeit, wie Ihre Frau vermutet. Vielleicht Verletztheit, Trauer oder Frustration über etwas. Vielleicht Verzweiflung oder Einsamkeit? Soll die Wut Sie vor schmerzhaften Gefühlen schützen? Tauchen Sie in dieser Pause doch mal unter die Oberfläche.

Vielleicht haben Sie nach der Pause den Mut, Ihrer Frau diese Gefühle mitzuteilen. Wenn Sie voll Ärger und Wut sprechen, lösen Sie eine Verteidigungshaltung aus, eventuell einen Gegenangriff. Das Aussprechen gerade tieferer Gefühle löst eher Verständnis aus. Sie können Ihre Partnerin auch fragen, wie es ihr geht. Hören Sie nur zu, reagieren Sie nicht mit Erklärungen und Abwehr. Versuchen Sie, gemeinsam herauszufinden, was Sie beide sich wünschen.

Einige Menschen gehen bei Gefühlen, die schmerzhaft sind, in Wut und Ärger, um sich vor dem Schmerz zu schützen.

Sich darauf vorbereiten

Wenn man ungerecht behandelt wird, ist Wut eine angemessene Reaktion. Doch auch dann lohnt es sich, genauer wahrzunehmen, welche Gefühle dahinterstecken: Taucht immer wieder etwas Ähnliches auf? Sind es zum Beispiel Situationen, in denen Sie keinen Einfluss haben? Vielleicht weil Sie in einem Stau stecken, weil Ihr Chef über Sie bestimmt oder weil Sie den Eindruck haben, gegen Ihre Frau nicht anzukommen? Indem Sie herausfinden, in welchen Situationen Sie in Wut geraten, können Sie sich auf solche vorbereiten und schon vorgängig überlegen, wie Sie dann reagieren können.

* Birgit Kollmeyer, Bern, ist dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie.

