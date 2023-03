Ratgeber Mein Partner kommt aus einer ganz anderen Kultur – das ist zunehmend schwierig für unsere Beziehung Ich (45, Schweizerin) lebe mit einem Mann, der aus einer ganz anderen Kultur stammt. Wir lieben einander, und unsere Beziehung ist uns wichtig. Doch leider ist es viel schwieriger, als wir erwartet haben. Und während ich Vollzeit arbeite, ist er auf der Suche nach einem Job, oft frustriert und zieht sich dann zurück. Mich belastet das auch. David Siegenthaler* Jetzt kommentieren 23.03.2023, 16.05 Uhr

Die Entwurzelung vom eigenen Heimatland, die man vielleicht sogar wegen der Beziehung auf sich nimmt, kann sehr schwierig und sogar überfordernd sein. Denn man hat vieles aufgegeben, das vertraut ist und Stabilität gibt: Familie, Job, Freunde, Kultur, Sprache und auch Gewohnheiten oder Spielregeln der alten Heimat.

In einer Beziehung mit zwei kulturellen Hintergründen muss also gerade der zugezogene Partner eine enorme Anpassungsleistung erbringen. Und viel investieren, damit er sich allmählich verwurzeln kann. Sie wiederum möchten Ihren Partner unterstützen. Das wird gerade in der Anfangszeit wichtig und aufwendig.

Sprechen Sie über die unterschiedlichen Kulturen

Nehmen Sie sich als Paar regelmässig Zeit und vergleichen Sie die unterschiedlichen Kulturen und Welten explizit miteinander. Was ist gleich und was ist vielleicht total anders? Fragen Sie Ihren Partner, wie es ihm geht gerade mit den Unter­schieden. Wo fällt ihm die Anpassung leicht und wo nicht? Fragen Sie ihn, was er in Vergleich zu seinem Leben in der alten Heimat vermisst. Wie es ihm im Alltag geht. Und vielleicht ganz konkret auch, wie er sich fühlt, dass er noch keinen Job gefunden hat. Gut möglich, dass ihn das besonders belastet oder sogar verletzt. Es kann Ihnen helfen, seine Situation auch emotional nachvollziehen zu können. Und Ihr Partner wiederum kann akzeptieren, dass solche Gefühle auch verständlich und okay sind.

Helfen Sie ihm beim Eintritt in die für ihn neue Kultur

Helfen Sie Ihrem Partner dabei, sich mit unserer für ihn neuen Kultur und Gesellschaft vertraut zu machen. Besuchen Sie zum Beispiel gemeinsame lokale Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Veranstaltungen. Unterstützen Sie ihn dabei, neue Kontakte zu knüpfen. Treffen Sie gemeinsam Freunde, Familienmitglieder und Anlässe, wo die Chance besteht, neue Leute kennen zu lernen.

Zugleich sollte Ihr Partner die Möglichkeit haben, seine alte Kultur weiterzupflegen. Etwa indem er auch Leute trifft, die ebenfalls aus seiner alten Heimat stammen. Oder indem er mit Ihnen zusammen kocht mit Rezepten aus seiner Heimat. Nutzen Sie auch konkrete Infos der Schweizer Migrationsfachstellen, welche tolle Angebote haben, um neue Menschen zu treffen. Und Informationen zur Unterstützung und Orientierung. Auch eine Berufs- oder Karriere­beratung könnte Ihrem Partner helfen. Oft gibt es auch sprachliche Barrieren. Vielleicht können Sie Ihren Partner für einen Sprachkurs motivieren. Und dann natürlich mit ihm zusammen üben.

Schauen Sie auch gut zu sich selber

All dies erfordert von Ihnen und Ihrem Partner Zeit und Geduld. Denn sich neu zu verwurzeln, geht nicht von heute auf morgen. Gerade weil es für Sie selber anspruchsvoll ist, sollten Sie nicht nur für ihn, sondern besonders auch zu sich selber schauen. Nur wenn Ihre eigenen Batterien immer wieder aufgeladen sind, können Sie dem Partner helfen, ins neue Leben hineinzufinden.

