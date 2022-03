Ratgeber Mein Partner ist ständig abwesend und beachtet mich insgesamt wenig – das irritiert mich Seit drei Jahren lebe ich (w, 29) in einer Partnerschaft. Doch mein Partner ist an den meisten Abenden abwesend – zum Teil bis in die Nacht hinein. Ist er da, redet er wenig mit mir. Wenn ich ihn frage, ob er mich noch liebe, schaut er mir tief in die Augen und sagt, ich sei die beste Frau seines Lebens. Das irritiert mich. Was soll ich tun? Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 30.03.2022, 11.30 Uhr

Eugen Bütler.

Nähe und Distanz sind zentrale Themen in einer Partnerschaft. So gibt es Paare, die getrennt wohnen, am Wochenende aber jeweils intensiv Zeit miteinander verbringen. Es gibt Paare, welche die Wohnung teilen und viel zusammen sind. Und solche, die zwar in derselben Wohnung leben, aber sonst nur wenig Zeit für einander haben.

Es gibt verschiedene Zwischenformen. Und nichts ist per se besser als anderes. Wichtig ist, dass es beiden Partnern wohl ist. Und die Bedürfnisse nach Nähe und Distanz für beide erfüllt sind.

Was ist für Sie wichtig?

Wenn Sie also finden, Ihr Partner sei zu viel abwesend, und wenn er da ist, schenke er Ihnen zu wenig Aufmerksamkeit, fehlt Ihnen etwas Wichtiges in der Beziehung. Ganz anders verhält es sich für Ihren Partner. Für ihn mag die etwas distanzierte Art stimmen, er scheint es zu geniessen, eine Frau zu haben, die einfach da ist, die er vielleicht nur dann beachten muss, wenn er allenfalls ins Bett mit ihr will.

Doch kehren Sie die Sicht einmal um: Fragen Sie sich, ob Sie mit einem Mann zusammenleben wollen, dem eine Beziehung so genügt. Der Ihnen ab und zu seine volle Aufmerksamkeit gibt und Sie dann wieder im Nebel des Alltags verschwinden lässt. Oder wünschen Sie mehr?

Machen Sie sich also Gedanken, welche Erwartungen Sie grundsätzlich mit einer Liebesbeziehung verknüpfen: Wie oft möchten Sie Ihren Partner sehen? Wie möchten Sie sich in seiner Gegenwart fühlen? Welche Wünsche haben Sie bezüglich Zärtlichkeit und Sex? Wie soll der Umgang im Alltag gestaltet werden? Schreiben Sie die wichtigsten Antworten auf.

Dann suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Partner. Teilen Sie ihm, dass Sie wichtige Bedürfnisse aufgeschrieben haben. Und welche diese sind. Vereinbaren Sie ein nächstes Gespräch, um sich darüber auszutauschen. Überprüfen Sie danach, ob und wie weit Ihr Partner Ihnen entgegenkommt. Hat er etwas in seinem Verhalten verändert? Fühlen Sie sich nun mehr wahrgenommen?

Ist er der Beste für Sie?

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die von Ihnen formulierten Bedürfnisse. Vielleicht ist Ihnen klar geworden, dass Sie gar nicht so viel brauchen und eigentlich recht zufrieden sind mit einigen gemeinsamen «Berührungspunkten». Vielleicht sehen Sie sich aber bestätigt, dass Ihnen etwas fehlt. Und Sie in der Beziehung nicht das erhalten, was Sie sich wünschen. Sprechen Sie das nochmals klar an.

Sollten auf längere Sicht trotz wiederholter Gespräche vitale Bedürfnisse von Ihnen nicht erfüllt werden, ist es Zeit, sich grundsätzliche Gedanken zu machen. Ein erster Schritt könnte eine Beziehungsauszeit sein, in der Sie sich Klarheit verschaffen. Denn die Frage ist nicht, ob Sie die beste Frau seines Lebens sind. Sondern, ob er der beste bzw. der passende Mann für Ihr Leben ist.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch

