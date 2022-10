Ratgeber Mein Partner hält mich von seiner Tochter und anderen wichtigen Teilen seines Lebens fern Mein Partner hat eine Tochter (19), ich einen Sohn (13). Ich möchte endlich mit ihm zusammenziehen. Er meint, ich solle ihn nicht unter Druck setzen. Und häufig möchte er auch ohne mich mit seiner Tochter oder mit Freunden Zeit verbringen. Ich finde, dass er mich zu wenig in sein Leben einbezieht. Wir haben oft Streit deswegen. Wie kann auch das ändern? David Siegenthaler* Jetzt kommentieren 19.10.2022, 10.39 Uhr

Sie möchten eine wichtige Rolle im Leben Ihres Partners spielen. Sie wollen gerne dabei sein, wenn er ihm nahe Personen trifft. Und sich so als ein Teil seiner Familie und seines Freundeskreises fühlen.

Für Ihren Partner hingegen scheinen die Beziehung zu Ihnen und sein Umfeld fast schon getrennte Ökosysteme zu sein. Offenbar ist es ihm wichtig, seine Tochter oder auch andere wichtige Menschen manchmal ohne sie zu treffen. Vielleicht, um sich dann mit vollem Fokus auf sie konzentrieren zu können. Oder auch, um mögliche Konflikte etwa mit seiner Tochter zu vermeiden. Das ist verständlich, genauso wie auch, dass Sie sich ausgeschlossen fühlen, wenn er wichtige Bereiche seines Lebens nicht mit Ihnen teilt. Und unsicher darüber, wie wichtig Sie ihm sind.

Weil Sie Ihre Wichtigkeit als Partnerin nicht genug spüren, stellen Sie womöglich sogar die ganze Beziehung in Frage.

Vielleicht zeigt er Ihnen Liebe auf andere Weise

Doch wie merken Sie, dass der Partner wirklich mit Ihnen zusammen sein möchte? Sodass Sie sich auch ihm nahe fühlen können? Wie zeigt er Ihnen seine Zuneigung? Sie könnten ihn dies mal direkt fragen. Denn vielleicht zeigt er Ihnen dies auf seine besondere Weise und anders, als Sie es erwartet hätten.

Zugleich ist es hilfreich, seine Beweggründe nachvollziehen zu können. Fühlt er sich sicherer oder entspannter, wenn er ohne Sie zum Beispiel eine Tochter trifft? Gibt es etwas, dass ihn stört, wenn Sie dabei sind? Was würde sich für ihn ändern durch Ihre Gegenwart – auch gefühlsmässig?

Verstehen heisst natürlich noch nicht, dass Sie auch einverstanden sein müssen. Aber Sie können nachvollziehen, welche Gefühle Ihr Partner in solchen Situation hat. Dies kann Ihnen mehr Orientierung geben und lässt seine Handlungen weniger bedrohlich erscheinen.

Doch wie viel kann und will Ihr Partner Ihnen entgegenkommen? Wäre es denn grundsätzlich möglich, dass er mehr Zeit mit Ihnen verbringt oder Sie mehr miteinbezieht in die Familie? Das sind nun natürlich die entscheidenden Fragen, die Sie mit ihm zusammen klären könnten. Was würde für Sie stimmen? Was würde es für ihn brauchen, damit er Ihnen ein Stück weit entgegenkommen könnte?

Nutzen Sie Freiräume für Dinge, die Ihnen guttun

Vermutlich sollten Sie zu einem Kompromiss bereit sein. Somit helfen Sie der Beziehung, wenn auch Sie ein Stück weit auf Ihre Bedürfnisse verzichten können. Und akzeptieren, dass er Bereiche in seinem Leben hat, wo Sie keinen oder nur wenig Anteil haben können. Gerade diese Zeit könnten Sie nützen, um eigene Interessen zu verfolgen und sich selber Gutes zu tun. Dies würde helfen, die gemeinsame Zeit desto harmonischer zu verbringen und noch mehr geniessen zu können.

David Siegenthaler ist dipl. psychologischer Berater und zert. Paarberater/Sexualberater. Hier erfahren Sie mehr.

