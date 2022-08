Ratgeber Mein Mann gibt mir viel zu wenig seelische Nähe und will nichts von solcher «Gefühlsduselei» wissen Ich (w, 45) bin seit rund 20 Jahren mit meinem Mann zusammen. Wir haben wenig Streit und wirken wie ein harmonisches Paar. Doch mir fehlt es zunehmend an seelischer Nähe. Wenn ich ihm mitteile, ich würde gerne mehr von ihm erfahren, nennt er es Gefühlsduselei, uns gehe es doch gut. Soll ich mich damit abfinden? Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 17.08.2022, 14.00 Uhr

Eugen Bütler. Bild: PD

Immer wieder begegne ich Paaren, die an diesem Ungleichgewicht leiden. Meist ist es die Frau, der existenziell etwas fehlt, die sich in der Beziehung nicht so recht zu Hause und wahrgenommen fühlt. Dies, weil ihr Partner kein Interesse an seelischer Intimität zeigt. Er empfindet es als unnötig oder sogar lästig, über tiefere Gefühle zu sprechen. Viele Männer wehren ab, sprechen wie Ihr Partner von «Gefühlsduselei» und wollen in Ruhe gelassen werden.

Körperliche Intimität aber dann trotzdem

Trotzdem erwarten sie ganz selbstverständlich körperliche Intimität und sind verwirrt, wenn die Bereitschaft der Frau zurückgeht. Doch die meisten Frauen lieben es, zuerst seelische Intimität auszutauschen, und finden so Zugang zu ihrer körperlichen Lust. Bei Männern ist die Reihenfolge in der Regel eher umgekehrt.

Was können Sie nun tun? Nach meiner Erfahrung ist es ganz wichtig, dass Ihr Mann wirklich versteht, was Ihr Anliegen ist. Wählen Sie also einen ruhigen Moment und suchen Sie das ernsthafte Gespräch mit ihm. Sagen Sie ihm, dass Sie nicht mehr bereit sind, auf Ihr existenzielles Bedürfnis zu verzichten. Machen Sie ihm klar, was es für Sie bedeutet, ohne diesen tieferen Austausch zu leben.

Nicht geübt darin, Gefühle zu äussern

Eine Beziehung lebt davon. Natürlich sollen Sie Verständnis haben, wenn Ihr Partner nicht auf Anhieb ein Meister in Gefühlsäusserungen wird. Er braucht Zeit und vielleicht Unterstützung, um einen Zugang zur eigenen inneren Welt zu finden. Und diese auch mit Ihnen zu teilen.

Es gibt Männer, die es nie geübt oder erlebt haben, von sich und dem, was in ihnen vorgeht, zu reden. Sie scheuen den Kontakt zum eigenen Innern. Nach aussen geben sie den starken Mann. Aber was ist daran wirklich stark?

Es wäre definitiv nicht klug von ihm, Sie seelisch im Regen stehen zu lassen. Die meisten Beziehungen, die von Frauen beendet werden, gehen aus Mangel an Zuwendung, Interesse und seelischer Intimität, zugrunde. Ich wünsche Ihnen natürlich nicht direkt, dass es so weit kommt. Eine Option ist es dennoch. Bitten Sie also Ihren Mann Ihrer Beziehung zuliebe, sich ernsthaft um Ihr Anliegen zu kümmern. Vielleicht können Sie ihn ermutigen, im Austausch mit männlichen Freunden oder sogar in einer Männergruppe zu üben, sich selber zu öffnen.

Und lassen Sie sich Ihr Anliegen nicht mehr einfach so wegwedeln mit den Worten, das sei Gefühlsduselei. Natürlich können Sie seelische Nähe auch bei Freundinnen suchen. Das ist ohnehin eine gute Idee. Aber in Ihrer Beziehung dürfen Sie mehr erwarten, als dies bisher der Fall war. Wenn Ihnen dieser Austausch wichtig ist, dürfen Sie ohne Wenn und Aber dazu stehen. Ich wünsche Ihnen den Mut und auch die Ausdauer dafür.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung: www.buetlercoaching.ch

