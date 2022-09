Ratgeber Mein Mann findet, ich sei schwieriger geworden und wohl «in den Wechseljahren» Ich (w, 48) und mein Partner streiten uns öfter als früher. Er möchte mich so wie vor 20 Jahren, als ich pflegeleicht war und ihn ganz toll fand. Doch ich bin heute selbstbewusster und vertrete meine Meinung klarer. Er aber findet, ich sei einfach «schwieriger geworden» und «wohl in den Wechseljahren». Das macht mich wütend.

Stellen Sie sich vor, Sie und ihr Partner wären noch genau gleich wie vor 20 Jahren. Die Erlebnisse und Erfahrungen aus den vergangenen Jahren hätten keine Spuren in Ihren Persönlichkeiten hinterlassen. Wäre das erstrebenswert?

Körperliche Veränderungen, Aus- und Weiterbildungen, neue Jobs, Kinder oder Kinderlosigkeit, der Verlust von nahestehenden Menschen, gesellschaftliche Veränderungen, Wohnungswechsel, Trennungen, neue Beziehungen prägen uns und verändern unsere Persönlichkeit. Trotz dieser Veränderungen miteinander und nicht einfach nebeneinander zu leben ist eine grosse Herausforderung in langjährigen Beziehungen.

Wichtig ist, dass man sich dem Partner immer wieder zumutet. In der Phase der Verliebtheit tun wir das ständig. Es gibt so vieles zu erzählen, zu fragen, zu teilen.

Schwierige Themen einander zumuten

Später meinen wir, den anderen so gut zu kennen, dass wir viele Fragen nicht mehr stellen. Oder wir sind uns (zu) sicher, dass der andere einfach da ist und bleibt, unabhängig davon wie viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung er/sie erhält.

Wenn Sie eine negative Dynamik in Ihrer Beziehung verändern wollen, heisst der erste Schritt «Ich mute dir herausfordernde Themen zu und spreche sie an»: Sie sagen deutlich, wie es Ihnen geht und wie Sie Ihre Beziehung erleben. Wer den Partner oder die Partnerin schont und schweigt, wendet sich ab, zieht sich innerlich zurück. Sich mit ihm zu befassen, kann anstrengend sein. Aber Konfrontation löst meistens auch Reibungswärme aus. Man spürt einander wieder, zeigt Interesse und sucht im besten Fall nach Lösungen, die für beide stimmig sind.

Ein Zwiegespräch, wie es der deutsche Psychotherapeut Michael Moeller entwickelt hat, kann dafür einen hilfreichen Rahmen bieten. Das Thema ist: «Ich erzähle dir von mir. Ich erzähle, was mich bewegt. Wie ICH mich, dich und mein Leben erlebe. Was mir gefällt, was ich mir wünsche, was ich fürchte.»

Abwechselnd sprechen und aufmerksam zuhören

Jeder malt ein Selbstporträt von sich, an dem er den anderen teilhaben lässt. Und hat dabei die Freiheit über das zu sprechen, was ihm/ihr wichtig ist. Zehn Minuten spricht der eine, dann der andere. Immer im Wechsel, bis jeder dreimal gesprochen hat. Danach wird weder nachkommentiert noch weiter über die Themen gesprochen. Wenn der eine spricht, schweigt der andere, hört nur aufmerksam zu. Es werden keine Fragen gestellt, keine Kommentare oder Ratschläge gegeben. Wenn einer nichts zu sagen hat, dann schweigt er. Sprechen Sie dabei auch an, was die Bemerkungen Ihres Mannes, wie etwa Sie seien «schwierig», bei Ihnen auslösen. Die geschilderte Methode bietet vielleicht den passenden Rahmen dafür.