Ratgeber: Warum schäme ich mich für meinen Mann?

Ratgeber Manchmal schäme ich mich für meinen Mann Ich bin seit über 20 Jahren verheiratet und ganz vieles stimmt in unserer Beziehung. Dennoch gibt es Situationen, etwa zusammen mit Freunden oder bei Familienfesten, da schäme ich mich für das egozentrische, laute oder oberflächliche Verhalten meines Mannes. Soll ich dann intervenieren? Oder das Ganze später ansprechen? Andrea Munz * Jetzt kommentieren 17.11.2021, 12.18 Uhr

Andrea Munz, lic.phil. Psychologin.

Unter Fremdschämen versteht man, dass man sich für eine oder mehrere andere Personen und für deren als peinlich empfundenes Auftreten schämt. Dies tritt meistens auf, wenn bestimmte gesellschaftliche Normen, die Ihnen bewusst und wichtig sind, von der anderen Person verletzt werden. Das kann etwas Optisches sein wie eine «unangemessene» Frisur oder Kleidung. Oder ein bestimmtes Verhalten wie lautes Reden oder Lachen, ein inhaltlicher Fauxpas, ein allzu blöder Witz, eine rassistische Bemerkung, eine unangemessene Frage, eine Indiskretion.

Man schämt sich vor allem für nahestehende Personen

Nicht jeder schämt sich in gleichem Masse für andere. Je einfühlsamer eine Person ist, desto empfindlicher ist sie für die grossen und kleinen Peinlichkeiten der Mitmenschen. Dafür verantwortlich sind die sogenannten Spiegelneuronen im Gehirn. Das sind Nervenzellen, die beim Betrachten eines Vorgangs das gleiche Aktivitätsmuster aktivieren, wie wenn wir etwas selber ausführen. Spiegelneuronen helfen uns, Empathie zu empfinden. Studien bestätigen, dass das Fremdschämen bei Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Männern. Und dass man sich plausiblerweise für nahestehende Personen meistens mehr schämt als für weniger Bekannte oder Fremde.

Und hier geht es nun sogar um Ihren eigenen Mann. Wie sollen Sie sich verhalten, wenn Sie sich für ihn schämen?

Wenn jenseits der Limite sofort reagieren

Stellen Sie sich drei Körbe vor: Der eine ist rot und heisst «Limit». Das heisst, die Situation ist Ihnen so unangenehm und wichtig, dass Sie reagieren und Ihren Mann auf sein Verhalten ansprechen. Dabei ist entscheidend, wie Sie dies tun, damit er sich nicht blossgestellt fühlt. Manchmal kann es angemessen sein, den Partner kurz am Arm anzufassen und ihm ins Ohr zu flüstern: «Kannst du bitte etwas leiser sein, alle hören dich.» Oder «Die anderen kommen kaum zu Wort.» Manche Paare machen ein Signal ab, damit man sich nicht verbal einbringen muss, sondern dem anderen zum Beispiel unter dem Tisch mit dem Fuss berührt oder ihm die Hand zweimal drückt. Was das bedeutet, kann man vorher abmachen.

Der zweite Korb ist orange und heisst «Das spreche ich dann später unter vier Augen an». Sie sagen Ihrem Mann dabei, wie sein Verhalten auf Sie gewirkt hat und was Sie sich in einer zu ähnlichen Situation von ihm wünschen würden.

Der dritte Korb ist grün und heisst «Toleranz». Dabei lassen Sie die Fünf gerade sein, vielleicht entfernen Sie sich einen Moment vom Schauplatz, etwa auf die Toilette, oder wenden sich anderen Menschen und Themen zu. Machen Sie sich bewusst, dass Sie nicht für das Verhalten Ihres Mannes verantwortlich sind, dass er ein eigenständiger Mensch ist und dass, wie Sie ja sagen, vieles in Ihrer Beziehung gut ist.

* Andrea Munz, lic. phil. Psychologin, Supervisorin, Organisationsberaterin BSO, Coach, www.andreamunz.ch