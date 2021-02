Ratgeber Langlauf: Haftet der Loipenbetreiber für meinen Sturz? Ich (w., 54 j.) habe beim Langlauf (Skating) wegen einer Unebenheit in der meiner Meinung nach schlecht präparierten Loipe einen Sturz mit Bänderverletzung und Schürfungen erlitten. Kann ich den Loipenbetreiber aufgrund meines gelösten Tagespasses haftbar machen? Beat Frischkopf* 09.02.2021, 13.12 Uhr

Skilanglauf gilt allgemein als eher gemütliche, gesunde Sportart. Die Sportart gilt als nicht unfallträchtig, wenn man sich nicht überfordert.

Das Unfallrisiko erhöhen können vereiste Loipen, aber auch feuchter, schwerer Schnee, weil Langläufer bei solchen Bedingungen weniger Halt haben und schneller hinfallen. Der Sportler nimmt Vergnügen (und Anstrengung) grundsätzlich auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung wahr und entscheidet selber, ob er den Sport bei gegebenen Loipen-, Witterungs- und Schneeverhältnissen will oder nicht.

Loipenbetreiber müssen zwar gewisse Verkehrssicherungspflichten treffen. Sie sind für geschaffene Gefahrenquellen insofern verantwortlich, als sie sicherstellen müssen, dass niemand durch eine offensichtliche Gefahrenstelle verletzt wird. Sie haben z. B. dafür zu sorgen, dass die Loipen ordnungsgemäss gewartet und gesichert sind und nötige Warnhinweise vor atypischen Gefahren vorhanden sind.

An eine Loipenpräparierung werden nicht annähernd so hohe Anforderungen gestellt wie an Skipisten. Gefahren lauern denn auch meist nicht von mangelhaft unterhaltenen Loipen an sich als vielmehr von unbedachten Risiken, welchen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Ich denke dabei an Strassenquerungen der Loipe, an Personen, welche sich aus anderen Gründen auf oder neben der Loipe aufhalten wie Schlitten- oder Bobfahrer usw.

Sie erwähnen, dass Sie wegen einer Unebenheit gestürzt seien. Mit Unebenheiten wegen der natürlichen Bodenbeschaffenheit oder mit Dellen, herrührend von Stürzen anderer Sportler/innen, ist stets zu rechnen. Zudem können auch ein fehlerhafter Stockeinsatz oder eine momentane Beeinträchtigung des Gleichgewichts, welche nicht sofort aufzufangen ist, zu einem Sturz führen.

Einerseits ist es einem Loipenbetreiber nicht zumutbar, laufend mit einer Schaufel oder gar mittels Pistenfahrzeug Unregelmässigkeiten der Piste sofort zu beheben, und anderseits können solche «Probleme» nicht einfach zu einer Haftung führen.

Fehlerhafte Loipenanlage?

Wenn Sie den Loipenbetreiber haftbar machen und Schadenersatz fordern möchten, müssen Sie nach einem Sturz beweisen können, dass ein fehlerhaftes Werk und nicht eigenes Unvermögen die Ursache bildete.

Daran vermag die Tatsache nichts zu ändern, dass Sie ein Ticket für die Benützung der Loipe gelöst und damit grundsätzlich (neben einer ausservertraglichen) eine vertragliche Haftung begründen könnten. Die Haftungsgrundlage ändert nichts am Erfordernis, dass eine vorwerfbare Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gegeben sein muss, also dass die zur Gefahrenabwehr zumutbaren Schutzmassnahmen vernachlässigt worden sind. Eine Unebenheit in der Loipe dürfte hierfür nicht ausreichen.

