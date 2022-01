Ratgeber Soll ich meinen Chef an mein Firmenjubiläum erinnern? Demnächst feiere ich mein 25-jähriges Firmenjubiläum. Allerdings macht mein Chef keine Anstalten, das in irgendeiner Form zu würdigen. Möglicherweise ist ihm das Datum aber auch gar nicht bewusst. Er ist bekannt dafür. Soll ich ihn daran erinnern? Doris Pfyl * Jetzt kommentieren 14.01.2022, 11.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Pfyl.

Ihre Firmentreue ist bemerkenswert. Es gibt in der heutigen Zeit bestimmt nicht mehr viele Mitarbeitende, die ein Vierteljahrhundert einem Unternehmen treu bleiben. Manche Betriebe können gar nicht so lange überleben. Aber das ist ein anderes Thema.

Sie haben in all den Jahren bestimmt viel Freudiges erlebt, Loyalität gelebt und auch so einiges mitgetragen. Ihr Wunsch, am Jubiläumstag Würdigung zu erfahren, ist nachvollziehbar.

Allerdings ist es nicht selbstverständlich, dass Sie für Ihren Arbeitsethos gefeiert werden. Es gibt Betriebe, in denen Mitarbeiterjubiläen kein Thema sind. In «Ihrer» Firma scheint das nicht der Fall zu sein. Sie schreiben, dass Ihrem Vorgesetzten solche Daten schon einige Male unters Eis geraten sind. Es gibt Menschen, die sich in diversen Lebensbereichen nicht so leicht in die Befindlichkeit anderer versetzen können. Gerade im geschäftlichen Kontext fällt dies einigen bisweilen schwer. Hinter diesen Versäumnissen steckt kein böser Wille, sondern lediglich eine andere Gewichtung der Prioritäten. Verstehen Sie mich nun aber bitte nicht falsch. Ich verstehe Ihren Frust und bin selbstverständlich ebenfalls Ihrer Meinung. Das Reagieren der Geschäftsleitung auf Mitarbeiterjubiläen und andere emotionale Ereignisse der Mitarbeitenden sollte ein wichtiger Bestandteil einer guten Führungskultur sein und nicht verschlafen werden.

Zu einer Feier einladen

In Ihrem Fall bewegt sich offensichtlich nichts, wenn Sie nicht selbst die Initiative ergreifen. Also handeln Sie und hängen Sie Ihre lange Firmentreue, je nach Anzahl der Mitarbeitenden, an die grosse oder auch nur mittelgrosse Glocke. Am einfachsten und elegantesten ist, wenn Sie anlässlich Ihres Jubiläums zu einer kleinen Feier einladen. Ihr Vorgesetzter und auch Ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen werden so dezent und unaufdringlich auf den für Sie besonderen und wichtigen Tag aufmerksam gemacht. Lassen Sie sich feiern. Sie haben es sich verdient, an diesem Tag im Mittelpunkt zu stehen. Bitten Sie jemanden aus Ihrer Umgebung um Hilfe bei den Vorbereitungen und beim Bewirten der Gäste. So können Sie den Anlass geniessen.

Dass Sie so lange in der gleichen Firma tätig sind, zeigt, dass vieles stimmt und Sie sicher auch einiges bewegen konnten. Möglicherweise ist das auch jetzt wieder der Fall und Ihr engagiertes Vorgehen läutet einen Kulturwandel ein. Eventuell realisiert Ihr Vorgesetzter nun die Relevanz solcher Anlässe und zeigt sich offen für Diskussionen betreffend des Themas «Firmenjubiläum». Ihm kann aufgezeigt werden, dass es doch eigentlich ein Leichtes wäre, Jubilare anfangs Jahr in die Agenda aufzunehmen, um diesen dann rechtzeitig die verdiente Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM, www.imagemodestil.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen