Ratgeber Muss ich dem Makler die Provision trotzdem bezahlen? Ich hatte einem Makler einen Auftrag für den Verkauf einer Wohnung gegeben. Da der Erfolg ausblieb, habe ich selber Inserate geschaltet – mit Erfolg. Der Käufer hatte früher beim Makler eine Verkaufsdokumentation angefordert. Im Vertrag stand, dass die Provision auch geschuldet sei, wenn ein vom Makler «bearbeiteter Kunde» der Käufer sei. Reto von Glutz* 28.09.2021, 12.59 Uhr

Der Maklervertrag ist eine besondere Form des Auftrags. Er kann auf den Nachweis von Interessenten beschränkt (Nachweismakler) oder auf die Vermittlung zwischen Verkäufer und Käufer (Vermittlungsmakler) gerichtet sein. Für Letzteres muss der Makler den Abschluss aktiv fördern. Diese Regelung gehört zu den Kernpunkten des Maklervertrags. Es kommt vorab darauf an, wie Sie den Auftrag an den Makler formuliert haben.

In Ihrem Fall ist entscheidend, was mit einem vom Makler «bearbeiteten Kunden» gemeint ist. Je mehr Handlungen der Beauftragte erbrachte, desto eher ist seine Vermittlung zu bejahen. Sollte dessen Aufwand nichts anderes als die Zustellung der Verkaufsdokumentation umfassen, kann kaum von einer Vermittlung gesprochen werden und wäre die Provision nur dann geschuldet, wenn allein schon der Nachweis eines Interessenten ausreichte.

Der Lohn des Maklers ist erfolgsbedingt. Er wird also dann geschuldet, wenn das Zustandekommen des Vertrags zwischen dem Verkäufer und dem Dritten darauf zurückzuführen ist, dass der Makler eine Tätigkeit in der vereinbarten Art entfaltet hat. Sofern der Makler einen Zusammenhang zwischen seinem Tätigwerden und dem Vertragsabschluss schlüssig darlegen kann, hat er Anspruch auf den vollen Lohn. Dabei genügt es, wenn zwischen den Bemühungen des Maklers und dem Entschluss des Dritten mindestens ein psychologischer Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass das Motiv für die Abschlussbereitschaft des Vertragsgegners mitbestimmend war.

Beweislast beim Makler

Die Beweislast für den psychologischen Zusammenhang obliegt dem Makler, der daraus seinen Lohnanspruch ableitet (Art. 8 ZGB). Beweist der Makler, Bemühungen unternommen zu haben, die an sich geeignet waren, auf den Vertragsgegner bestimmend einzuwirken, spricht nach der allgemeinen Lebenserfahrung eine tatsächliche Vermutung für den psychologischen Zusammenhang (BGer-Urteil 2C_638/2020 vom 25. 2. 2021, E. 3.3.3).

Beim Makler mit Nachweistätigkeit ist der erforderliche Kausalzusammenhang gegeben, wenn er als Erster auf den Kaufs- oder Verkaufsinteressenten hinweist. Aus diesem Grund ist der Makler gut beraten, den Auftraggeber periodisch und bei Beendigung des Auftrags mit einer Liste sämtlicher (auch unverbindlichster) Anfragen ins Bild zu setzen.

Sofern er später die Erst­anfrage, vielleicht gar weitere Kontakte, nachweisen kann, wird es dem Makler wohl gelingen, seinen Provisionsanspruch erfolgreich geltend zu machen. Nach dem Erwähnten kann in Ihrem Fall auch die Zustellung einer Verkaufsdokumentation für das Einfordern der Entschädigung genügen. Definitiv entsteht der Anspruch mit der öffentlichen Beurkundung des Kaufvertrags beim Notar. Die Höhe der Maklerprovision, auch Courtage genannt, ist im Wesentlichen eine Verhandlungssache. Das Obligationenrecht definiert hierfür weder Höhe der Provision noch Art der Berechnung.

