Ratgeber Beeinflusst die Wasserhärte die Trinkwasserqualität? Ich bräuchte ein bisschen Nachhilfe bezüglich des Begriffs der Wasserhärte. Von was ist diese abhängig? Hat die Härte des Wassers einen Einfluss auf die Trinkqualität desselben? Was ist im Haushalt zu beachten? Monika Neidhart* 13.08.2021, 14.11 Uhr

Monika Neidhart.

«Wasserhärte» beschreibt den Gehalt des Wassers an Kalzium und Magnesium. Je mehr das Regenwasser von diesen Mineralien während des Versickerns durch Stein und Untergrund aufnimmt, desto härter wird es. Je nach Art des Gesteins und der Verweildauer wird so aus dem Regenwasser ein Grundwasser mit lokaler Zusammensetzung.

Die Wasserhärte, das Mass für die Menge an gelöstem Kalzium und Magnesium, wird in der Schweiz in französischer Härte (°fH) und in sechs Stufen angegeben; 0 bis 7 ist sehr weich, als sehr hartes Wasser gelten Werte über 42 °fH . (Angaben in Deutschen Härtegraden mit einem Faktor 1.8 in °fH umrechnen.) Die Wasserversorgung oder die Internetseite www.trinkwasser.ch geben Auskunft über die Wasserhärte im eigenen Haushalt.

Die Härte des Wassers beeinträchtigt die Qualität des Trinkwassers nicht. Kalzium und Magnesium sind Bestandteile unseres Körpers und unserer Ernährung. Hartes Wasser ist nicht gesundheitsschädlich. Im Gegenteil, es verhilft dem Wasser zu mehr Geschmack.

Kalk kann reduziert werden

Zu viel Kalk im Wasser stört jedoch, wo Wasser erhitzt wird, verdampft oder verdunstet. Auch in Kontakt mit Seife und anderen alkalischen Stoffen. Dann nämlich fällt Kalk aus und bildet Kalkstein. Auf Armaturen, in Pfannen, aber auch auf Waschbecken und auf Glas wird der weissliche Belag sichtbar. Mit folgenden Tipps kann der Belag reduziert werden:

- Warmwasser auf 60° Celsius einschalten

- Stehendes Wasser vermeiden; selten benutzte Leitungen regelmässig durchspülen

- Oberflächen wie Armaturen oder Lavabo nach dem Kontakt mit Wasser trocknen

- Kalkablagerung an Armaturen oder Plättli mit verdünntem Putzessig entfernen

- die Geräte gemäss den Herstellerangaben regelmässig entkalken

Kalzium kann in Verbindung mit Waschmitteln unlösliche Kalkseife bilden und damit dem Waschvorgang waschaktive Substanzen entziehen. So braucht das Haarewaschen bei hartem Wasser mehr Shampoo, es schäumt weniger als bei weichem Wasser. Bei der Waschmaschine Dosierungsangaben entsprechend dem Härtegrad auf der Verpackung befolgen, damit die Wäsche sauber wird und die Maschine nicht verkalkt. Wasserenthärter, die den Kalk binden, sind in handelsüblichen Waschmitteln bereits enthalten. Wird zum Waschmittel ein Wasserenthärter benutzt, dann reicht es, das Waschmittel wie für weiches Wasser zu dosieren.

Beim Geschirrspüler sind Entkalkungsmittel überflüssig, da in allen Geräten Ionenaustauscher eingebaut sind. (Bei der Installation der örtlichen Wasserhärte anpassen.) Das Regeneriersalz sorgt dafür, dass der Ionenaustauscher regeneriert wird und so das Wasser enthärten kann. Dem Kalk im Haushalt kann auch mit einer Wasserenthärtungsanlage begegnet werden. Dafür gibt es Systeme, die entweder auf chemische (Ionenaustauscher) oder auf physikalische Weise das Wasser entkalken.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch