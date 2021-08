Kann die Konkubinats-Partnerin in der Wohnung bleiben?

Ratgeber Konkubinat: Kann die Partnerin in der Wohnung bleiben? Ich (m, 70, geschieden, zwei erwachsene Kinder) lebe seit langem im Konkubinat mit einer jüngeren Partnerin. Wie kann ich sicherstellen, dass sie nach meinem Ableben in meinem Haus wohnen bleiben kann: Wohnrecht, Nutzniessung? Kann ich das im Testament regeln oder braucht es einen Erbvertrag? Thomas Estermann* 31.08.2021, 15.30 Uhr

Dies ist eine Frage, die sich immer öfter stellt. Ihre Beantwortung hängt von mehreren Faktoren wie den Vermögensverhältnissen des Erblassers und dem Alter der Partnerin ab. Allgemein kann festgehalten werden:

Zuerst muss bedacht werden, dass Ihre Kinder Anspruch auf einen Pflichtteil von ¾ des Nachlasses haben (nach in Kraft tretender Erbrechtsrevision am 1.1.2023 beträgt der Pflichtteil noch ½). Sind im Erbe ausreichend Vermögenswerte vorhanden (das heisst, neben der Liegenschaft müssten noch weitere Vermögenswerte in der Höhe des zustehenden Pflichtteils vorhanden sein), ist die Regelung relativ einfach: In einem Testament könnten Sie die Kinder auf den Pflichtteil setzen und die Liegenschaft Ihrer Partnerin zuweisen.

Wenn wir allerdings davon ausgehen, dass nicht genügend freie Mittel vorhanden sind und damit wahrscheinlich ist, dass durch die Zuweisung der Wohnung an Ihre Partnerin die Pflichtteile Ihrer Kinder verletzt werden, stehen grundsätzlich zwei Varianten zur Verfügung.

Die Liegenschaft wird von den Kindern zu Eigentum übernommen. Damit Ihre Partnerin darin wohnen bleiben kann, räumt man ihr im Gegenzug ein Wohnrecht oder eine Nutzniessung ein. Diese Belastung des Eigentums kann zu einer Verletzung der Pflichtteile Ihrer Kinder führen, die sie grundsätzlich nicht dulden müssen. Auf der Basis einer Kapitalwertberechnung (Kapitalisierung) der Nutzniessung respektive des Wohnrechts kann die Pflichtteilsverletzung quantifiziert werden.

Die andere Möglichkeit wäre, dass die Liegenschaft beim Erbgang von Ihrer Partnerin zu Eigentum übernommen wird. Da wie angenommen nicht genügend Mittel vorhanden sind, um die Pflichtteile der Kinder zu decken, sollte mit einer Wertschätzung der Liegenschaft das Ausmass der Verletzung quantifiziert werden.

Bei beiden Varianten sollte innerhalb der Familie diskutiert werden, wie die Pflichtteilsverletzungen behandelt werden sollen. Möglichkeiten können von einem definitiven Verzicht der Kinder bis zu einer späteren Wiederherstellung der Pflichtteilsverletzung aus dem Nachlass Ihrer Partnerin reichen. Zur Umsetzung beider Varianten empfiehlt sich der Abschluss eines Erbvertrages mit allen Beteiligten, da ohne Zustimmung Ihrer Kinder keine gesicherte Lösung erreicht werden kann.

Todesfallversicherung

Eine Möglichkeit, wie Ihre Partnerin Ihre Kinder auszahlen könnte, wäre allenfalls der Abschluss einer Todesfallrisikopolice zu Gunsten Ihrer Partnerin. Sie würde so die dafür notwendigen Barmittel erhalten. Diese Möglichkeit kann allenfalls aufgrund des Alters der Partnerin je nach Versicherung entfallen, da nach einem bestimmten Alter eine solche Versicherung nicht mehr möglich ist.

Zu beachten ist weiter, dass Ihre Partnerin allenfalls mit Erbschafts- oder Schenkungssteuern belastet werden könnte. Je nach Kanton können diese bis zu rund 50 Prozent ausmachen.

*Thomas Estermann, UBS-Vorsorgeexperte; www.ubs.ch