Kollision mit telefonierender Velofahrerin: Bin ich haftbar?

Ratgeber Kollision mit telefonierender Velofahrerin: Muss ich haften? Kürzlich fuhr ich in meinem Auto durch ein Dorf, als plötzlich vor mir eine Radfahrerin stürzte. Ich konnte rechtzeitig anhalten, sie war unverletzt. Sie hielt in der Hand ein Handy. Hätte ich mich strafbar gemacht und würde ich haften müssen, wenn es genau im Moment des Überholens zu einer Kollision gekommen wäre? MLaw Patricia Frischkopf * Jetzt kommentieren 24.10.2021, 14.00 Uhr

Die Platzverhältnisse auf unseren Strassen lassen oftmals zu wünschen übrig. Fahrräder, Töffs, Autos usw. zirkulieren bisweilen auf engstem Raum. Welche genauen Abstände beim Überholen zu beachten sind, ist im Strassenverkehrsgesetz (SVG) nur vage geregelt – der konkrete Einzelfall ist entscheidend. Entsprechend schnell könnten Sie in ein Strafverfahren verwickelt werden.

Das Strassenverkehrsgesetz besagt lediglich, dass ein Verkehrsteilnehmer beim Überholen besondere Rücksicht auf die übrigen Strassenbenützer nehmen muss, ­namentlich auf jene, die er überholen will. Überdies hat er gegenüber allen Strassenbenützern stets ausreichenden Abstand zu wahren. Was unter ausreichendem Abstand zu verstehen ist, hängt von den Umständen und Gegebenheiten des konkreten Einzelfalls ab. Berücksichtigt werden die Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse sowie die Beschaffenheit der am Unfall beteiligten Fahrzeuge.

Überholt ein Autolenker einen Velofahrer, ist ein angemessener Abstand wichtig: Als Faustregel sollte in der Regel ein seitlicher Abstand zum Velo von einem Meter in Tempo-30-Zonen und eineinhalb Metern ab Tempo 50 eingehalten werden. Doch selbst bei Einhaltung dieser Abstände kann ein Unfall nicht immer vermieden werden.

Bei einem solchen Überholmanöver mit Unfallfolge haftet grundsätzlich der Automobilist – und zwar unabhängig von seinem Verschulden für den verursachten Schaden. Dies hat mit der sogenannten Betriebsgefahr zu tun. Es ist offensichtlich, dass ein Auto aufgrund seines Gewichts eine völlig andere Zerstörungswirkung ausübt als etwa ein Velo. Das Motorfahrzeug hat also gegenüber Velofahrern ein erheblich grösseres Gefahrenpotenzial als umgekehrt.

In der Praxis bedeutet dies, dass bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo der Autolenker selbst dann haften muss, wenn er sich korrekt verhalten hat.

Beweisschwierigkeiten

Dies gilt allerdings nicht bei sogenannt höherer Gewalt oder grobem Fehlverhalten des Velofahrers. Konkret heisst dies für Ihren Fall: Ist die Velofahrerin gestürzt, weil sie mit ihrem Handy beschäftigt war, könnte sie nur schwerlich behaupten, dass Sie als Autofahrer die alleinige Schuld trifft. Im Gegenteil: Ihnen könnte keinerlei Verschulden angelastet werden, wenn die Kollision nachweislich auf grobes Selbstverschulden der Velofahrerin zurückzuführen ist, was beim Bedienen des Handys der Fall ist.

Allerdings hätten Sie aber zu beweisen, dass der Abstand zum Velo beim Überholmanöver genügend gross war und die Velofahrerin mit dem Handy beschäftigt war. Dann müsste die Radfahrerin den Schaden selber tragen. Dieser doppelte Beweis ist in der Praxis allerdings sehr schwierig zu erbringen. In den meisten Fällen haftet deshalb der Haftpflichtversicherer des Autofahrers mit.

* MLaw Patricia Frischkopf ist Rechtsanwältin; www.frischkopf.ch