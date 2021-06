Ratgeber Können wir die Schenkung der Mutter zurückverlangen? Meine Mutter (70, geschieden) hat einen neuen Partner. Nun ist sein KMU in finanzielle Schieflage geraten und wird nun von meiner Mutter finanziell erheblich unterstützt. Sind wir Kinder im Falle des Todes unserer Mutter berechtigt, vom neuen Partner Informationen darüber zu erhalten? Können wir das Geld eventuell zurückfordern? Lic. iur. Manuel Inderbitzin* 03.06.2021, 12.00 Uhr

Als Nachkommen sind Sie und Ihre Schwester gesetzliche Erben. Der Partner Ihrer Mutter geniesst hingegen nur Erbenstellung, sofern Ihre Mutter dies in einer letztwilligen Verfügung so angeordnet oder in einem Erbvertrag vereinbart hat.

Erben haben einander unaufgefordert alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft von Bedeutung ist. Auskunft zu geben ist damit insbesondere über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Darlehen und sonstige Vereinbarungen mit dem Erblasser. Informationsansprüche bestehen auch gegenüber Nichterben.

War ein Dritter zeitlebens dem Erblasser zur Auskunft verpflichtet, so ist er es grundsätzlich auch gegenüber den Erben. Weiter muss der Dritte, welcher vom Erblasser eine Schenkung erhalten hat, die Erben auf entsprechende Aufforderung hin hierüber informieren.

Der Partner Ihrer Mutter ist Ihnen gegenüber somit zur Auskunft verpflichtet, sofern und soweit er eine unentgeltliche Zuwendung erhalten hat. Das Auskunftsrecht kann jeder Erbe unabhängig von den übrigen Erben geltend machen. Weiss man, ob und in welchem Umfang der Erblasser Schenkungen ausgerichtet hat, gilt es zu prüfen, ob diese allenfalls zurückerstattet werden müssen. Das rechtliche Instrument nennt sich Herabsetzung und es sind hierfür im Wesentlichen zwei Faktoren entscheidend:

Verletzung des Pflichtteils

Erstens muss es sich um eine Schenkung handeln, welche der Herabsetzung unterliegt. Bei Zuwendungen an Dritte trifft dies grundsätzlich dann zu, wenn die Schenkung während der letzten fünf Jahre vor dem Tod ausgerichtet wurde und es sich nicht bloss um ein Gelegenheitsgeschenk handelt. Ältere Schenkungen sind demgegenüber nur relevant, sofern sie vom Erblasser in der Absicht vorgenommen wurden, seine Erben zu umgehen. Zweitens muss durch die Schenkung der Pflichtteil verletzt worden sein. In Ihrem Fall beträgt der Pflichtteil für beide Geschwister 3/4, d.h. für Sie allein 3/8. Im neuen Erbrecht, das voraussichtlich 2023 in Kraft treten wird, beträgt der Pflichtteil der Kinder noch 1/2. Berechnungsgrundlage bildet die sog. Berechnungsmasse, d.h. die Summe aus tatsächlich vorhandenen (Netto-)Aktiven und Schenkung.

Entsprechen die Nettoaktiven dem Pflichtteil oder übersteigen sie diesen, liegt keine Pflichtteilsverletzung vor und Sie können nichts zurückverlangen. Besteht hingegen ein Defizit, können Sie die Schenkung im entsprechenden Umfang vom Partner Ihrer Mutter zurückfordern, sofern er (zumindest wertmässig) weiterhin über die Vermögenswerte verfügt. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Anspruch innert einem Jahr nach Kenntnis der Pflichtteilsverletzung verjährt. Es gilt also, mit den entsprechenden Abklärungen keine Zeit zu verlieren.

*Lic. iur. Manuel Inderbitzin ist Rechtsanwalt und Notar; Schweiger Advokatur/Notariat; www.schweigerlaw.ch