Ratgeber Knoten ertastet – habe ich Brustkrebs? Ich (w, 58) habe einen Knoten in der Brust ertastet. Kann der Grund dieses Knotens auch eine gutartige Veränderung sein, oder habe ich womöglich Brustkrebs? Und was ist, wenn das wirklich so wäre? Dr. med. Susanne Bucher* Jetzt kommentieren 11.10.2021, 14.25 Uhr

Ich empfehle Ihnen, Ihre Brust zeitnah bei Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt untersuchen zu lassen. Zwar ist nicht jede Veränderung Symptom einer ernsten Erkrankung. Besonders bei Frauen vor den Wechseljahren treten Knoten in der Brust recht häufig auf, weil zyklusbedingte Hormone das Brustgewebe anregen. Meist sind dies gutartige Veränderungen wie stimulierter Drüsenkörper, Zysten oder Fibroadenome.

Da aber bei Frauen in Ihrem Alter die Eierstöcke nicht mehr aktiv sind, sind gutartige Brustveränderungen leider eher selten. Und wenn sie gutartig sind, dann handelt es sich etwa um restliches Drüsengewebe, ein Lipom (Fettgewebsgeschwulst) oder ein Bluterguss nach Prellung.

Brustkrebs ist bei Frauen die häufigste Krebsart. Das Risiko zu erkranken, steigt ab dem Alter von 50 Jahren deutlich an. Für diese Altersgruppe ist deshalb eine fachärztliche Beurteilung sehr wichtig. In der Schweiz erkranken pro Jahr 6200 Frauen an Brustkrebs. Die gute Nachricht dabei: Therapien und Überlebenschancen wurden in den vergangenen Jahren glücklicherweise stark verbessert. Heute überstehen die meisten Betroffenen ihre Erkrankung langfristig.

Ihre Fachärztin oder Ihr Facharzt wird beim Untersuch Ihre Beschwerden und die familiäre Krebsbelastung besprechen, Brust und Lymphknoten abtasten, ein Röntgenbild der Brust veranlassen (Mammografie) und einen Ultraschall durchführen.

Bei Unsicherheit Gewebeprobe

Kann die Bösartigkeit des Knotens nicht sicher verneint werden, wird eine Gewebeprobe entnommen. Der minimal-invasive Eingriff von wenigen Minuten mit einer feinen Nadel unter Lokalanästhesie ist nicht schmerzhaft. Erst eine Gewebe-Zelluntersuchung kann Brustkrebs definitiv bestätigen oder eben ausschliessen.

Tumore sollten möglichst früh entdeckt werden. Dann können sie meist brusterhaltend operiert und häufig schonender behandelt werden. Deshalb sollten Frauen über 40 mit neu aufgetretenen Knoten eine fachärztliche Kontrolle nicht hinausschieben.

Drei klassische Therapiesäulen

Dank neuster Forschungen weiss man heute viel mehr über Brustkrebs. Für die Planung der Behandlung sind das Alter, die Tumorausdehnung (Stadieneinteilung) und die Krebseigenschaften sehr wichtig. Heutige Medikamente können zielgerichtet auf die Eigenschaften des Tumors einwirken und den Krebs zerstören.

Die klassischen Säulen der Brustkrebstherapie – Operation, Bestrahlung und medikamentöse Therapie – kommen einzeln oder kombiniert zum Einsatz. Der eigentliche Behandlungsplan sollte an einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen werden. Eine Beratung und Betreuung in einem qualitätsgeprüften, das heisst zertifizierten Brustzentrum kann dem vollumfänglich gerecht werden. Abschliessend empfehle ich Ihnen persönlich nochmals sehr, diesen Knoten zeitnah abklären zu lassen.

* Dr. med. Susanne Bucher ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe