Ratgeber Kleinkinder: Wie wichtig ist der Blickkontakt zu den Eltern; im Kinderwagen, aber auch allgemein? Wir sind gerade Eltern geworden und haben eine Frage zum Kinderwagen: Früher war es doch üblich, dass die Kinder darin mit den Eltern Blickkontakt hatten. In letzter Zeit aber sehe ich Wagen, in den das Kind nach vorne schaut und quasi der Welt zugewandt ist. Spielt es für die Entwicklung eine Rolle, in welche Richtung das Kind blickt? Josef Jung* Jetzt kommentieren 23.11.2022, 14.53 Uhr

Josef Jung. Stefan Peter

Mani Matter schrieb vor über 50 Jahren das Lied «Ir Ysebahn». Es handelt davon, wie die einen Leute, die in die eine Fahrtrichtung sitzen, dann mit den anderen Leuten, die in die andere Fahrtrichtung sitzen, in Streit geraten über die richtige Sichtweise.

Nun handelt es sich im Text von Mani Matter um Erwachsene. Wie sieht dies aber für Kleinkinder im Kinderwagen aus? Hier spielt der Blickkontakt zum Elternteil die grössere Rolle als der Blick in die Welt, sei er nun vor- oder rückwärts. Da die Eltern den Kinderwagen stossen, ist somit einer Position des Kindes klar den Vorzug zu geben, in der das Kind die Eltern sehen kann.

Mit Blickkontakt sprechen die Eltern mehr mit Kind

2008 gab es eine grosse entwicklungspsychologische Studie dazu an der Universität im schottischen Dundee. Dabei wurden auch experimentell mit denselben Elternpaaren die Auswirkungen auf das Kleinkind untersucht, wenn sie die Kinder abwechselnd in und gegen die Fahrtrichtung blickend spazieren fuhren. Die Resultate zeigten, dass Eltern, die im Buggy Blickkontakt halten können, doppelt so häufig mit ihren Kindern sprechen. Wenn Eltern und Kinder sich anschauen können, lachen beide mehr. Wenn Kinder während der Fahrt Blickkontakt zu den Eltern halten konnten, beruhigte sich der Puls der Kinder leicht und sie schliefen doppelt so häufig ein. Beim Fahren mit Blick nach vorne wird deshalb ein erhöhter Stresslevel für das Kind angenommen.

Ohne Blickkontakt mehr Stress und Leerlauf

Auch neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, wie wichtig Kommunikation für die Entwicklung des Gehirns in den ersten Lebensjahren ist. Wenn man nun den Kindern in einer Phase, in der sich das Gehirn so schnell entwickelt, durch die Blickrichtung im Kinderwagen nach vorne die Möglichkeit nimmt, mit ihren Bezugspersonen zu kommunizieren, dann fürchtet die Leiterin der schottischen Untersuchung möglicherweise negative Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Die Resultate legen nahe, dass die Zeit im Buggy ohne die Möglichkeit des Blickkontaktes zur Bezugsperson für die Kleinkinder erhöhten Stress und emotionalen Leerlauf bedeutet.

Für eine neuseeländische Studie wurde die Eltern-Kind-Interaktion in belebten Einkaufszentren beobachtet. Sie bestätigte die Erkenntnisse aus Schottland. Und in einem «offenen Brief» an die deutschen Hersteller der Kinderwagen und Buggys fordert die Stiftungsinitiative «Zu-Wendung für Kinder» ein Umdenken bei der Herstellung der Kinderwagen zu Gunsten von Blickkontakt. Aber vielleicht kann es nicht schaden, die ­Blick­richtung des Kindes ab und zu wechseln. Im Sinne von Abwechslung. Inzwischen gibt es auf dem Markt auch variable Modelle, bei denen beide Blickrichtungen möglich sind.

* Dr. phil. Josef Jung ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch

