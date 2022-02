Ratgeber Kann mich mein Vater wegen eines Streites enterben? Mein verwitweter Vater ist gestorben. Ich bin seine einzige Tochter. Leider hatten wir seit einem schlimmen, aber belanglosen Streit über die Art der Erziehung meiner Kinder keinen Kontakt mehr. Aufgrund dieses Streits hat er ein Testament erlassen, mit welchem er mich enterbt. Darf er das? Was kann ich dagegen unternehmen? Marco Trüssel* Jetzt kommentieren 08.02.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco. Trüssel.

Mit einer Enterbung kann man seinen pflichtteilsgeschützten Erben – wie Ihnen als Tochter – den gesetzlich vorgesehenen Pflichtteil entziehen. Damit der Pflichtteilsschutz aber nicht leichtfertig aufgehoben werden kann, stellen das Gesetz und die Rechtsprechung strenge Anforderungen an eine rechtsgültige Enterbung.

Enterbungsgründe müssen gravierend sein

Für eine Enterbung braucht es zunächst einen gesetzlichen Enterbungsgrund. Ein solcher ist gegeben, wenn ein Erbe gegen den Erblasser oder gegen eine ihm nahe stehende Person eine schwere Straftat begangen oder wenn er gegenüber dem Erblasser oder seinen Angehörigen familienrechtliche Pflichten schwer verletzt hat. Darüber hinaus kann der Erblasser einem Nachkommen die Hälfte des Pflichtteils entziehen, wenn gegen diesen Verlustscheine bestehen und wenn der Erb­lasser die dem Enterbten entzogene Pflichtteilshälfte direkt dessen vorhandenen Kindern – sprich den Enkeln – zuwendet.

Die Verletzung der familienrechtlichen Pflichten muss qualitativ schwer wiegen. So wird in der Regel selbst ein kompletter Kontaktabbruch nicht als ausreichender Enterbungsgrund angesehen. Hingegen würde ein Gericht beispielsweise eine in ungerechtfertigter Weise erhobene Strafanzeige gegenüber dem Vater oder eine wiederholte Anzweiflung der Vaterschaft trotz gegenteiligem Gutachten eher als gültig erachten. Grundsätzlich kommt es aber immer auf die konkreten Umstände im Einzelfall an.

Testament zwingend anfechten

Der von Ihnen vermutete Enterbungsgrund (Streit über Fragen der Kindererziehung) ist meines Erachtens ebenso wenig ausreichend wie ein – nach der Ansicht Ihres verstorbenen Vaters – nicht wunschgemässes Verhalten Ihrerseits. Eine Enterbung von pflichtteilsgeschützten Erben ist somit nur unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen rechtsgültig.

Obwohl die bei Ihnen vorliegende Enterbung diese gesetzlichen Voraussetzungen wahrscheinlich nicht erfüllt, müssen Sie das Testament Ihres Vaters zwingend innert eines Jahres nach Kenntnisnahme aktiv mit einer Klage anfechten, damit die Enterbung keine Gültigkeit erlangt.

Grund für Enterbung muss bewiesen werden

Wenn Sie Klage gegen das Testament erheben, müssen die restlichen Erben beweisen, dass der angegebene Enterbungsgrund gegeben und ausreichend ist. Gelingt den anderen Erben dieser Beweis nicht, wird die Enterbung aufgehoben und Sie erhalten den gesetzlichen Pflichtteil.

Um unschöne Auseinandersetzungen sowie langwierige und teure Gerichtsverfahren zu vermeiden, sollte ein Erblasser zu Lebzeiten deshalb immer sehr genau überlegen, ob eine Enterbung im konkreten Fall überhaupt in Frage kommt und rechtlich haltbar ist.

* Marco Trüssel, MLaw, ist Experte für Erbrecht und Willensvollstreckungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen