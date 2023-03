Ratgeber Kann man Fleisch sterilisieren, also haltbar machen? In einer geselligen Runde mit Bekannten kam kürzlich die Frage auf, ob man Fleisch sterilisieren, also haltbar machen kann? Wenn ja, welches Fleisch würde sich dazu eignen? Wir haben im Internet gesucht und keine verlässlichen Angaben und Rezepte dazu gefunden. Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 19.03.2023, 11.30 Uhr

Das Sterilisieren von Fleisch wurde vor allem von Generationen gemacht, die noch keine Tiefkühltruhen besassen oder nur ein kleines Fach in einer Gemeinschaftsanlage mieten konnten. Gleichzeitig konnte so auch Fleisch von älteren Tieren verwertet werden. Beim Sterilisieren wird das Fleisch zwei Mal 60 Minuten lang gekocht. Als vor rund 50 Jahren Gefrierschränke Einzug hielten, gingen Konservierungsarten wie Sterilisieren vergessen.

Heute wird das Sterilisieren von Fleisch nur Personen empfohlen, die bereits Erfahrung damit haben! Zudem ist ein Sterilisiertopf (ersatzweise ein Dampfkochtopf) ideal, weil dort eine gleichbleibende Temperatur gewährleistet ist. Das ist ein entscheidender Faktor, um Fleisch haltbar zu machen. Fleisch ist anfällig für Bakterien und Mikroorganismen. Leider riecht man diese nicht immer, was gesundheitsgefährdend sein kann. Bakterien können in sogenannten Endosporen im Sterilisiergut überleben, was zu Botulismus (Fleischvergiftung) führen kann! Dies ist unbedingt zu bedenken. Für das Sterilisieren eignen sich Fleischstücke, die eine lange Kochzeit benötigen, etwa Voressen, Bratenstücke oder Siedfleisch.

Zum Vorgehen hier einige Hinweise:

Persönliche Hygiene und Sauberkeit von Gläsern, Gummi, Deckel und Gerätschaften ganz genau beachten.

Für den Sud Knochen und Bratengarnitur mit verwenden, jedoch nicht mit ins Sterilisierglas geben (Aromaveränderung, Gärung während der Lagerung vermeiden).

Überflüssige Sehnen, Fett wegschneiden.

Fleisch anbraten, wenig salzen (Siedfleisch roh ins Glas geben).

Bis 3 cm unter den Rand in Weckgläser einfüllen.

Bratenfond auflösen, aufkochen. 10 Gramm Salz pro Liter Flüssigkeit beigeben.

Abgesiebten Sud ins Glas geben (bis max. ¾ füllen).

Rand fettfrei reinigen, verschliessen.

Der Vorgang des Sterilisierens wird zwei Mal durchgeführt. Am ersten Tag 60 Minuten bei 100 °C. Die Temperatur von 100 °C muss während der ganzen Zeit gewährleistet sein. Gläser auskühlen lassen, Klammern nicht lösen. Am zweiten Tag Vorgang wiederholen. Variante mit Dampfkochtopf: Der 2. Ring muss während 25 Minuten ständig sichtbar sein. Den Topf danach nicht abschrecken. Mit dem Öffnen warten, bis sich das Ventil ganz gesenkt hat. Die Kochzeit verkürzt sich hier, weil die Temperatur im Dampfkochtopf über 100 °C steigt. Danach auskühlen. Kühl und dunkel lagern. Bei der Verwendung oben aufliegende Fettschicht entfernen. Braten oder Siedfleisch in Tranchen schneiden. Flüssigkeit aus dem Glas aufkochen, nachwürzen und abbinden. Fleischstücke darin mindestens 15 Minuten gut durchkochen! Sollte die Flüssigkeit trüb gefärbt sein, Inhalt unbedingt wegwerfen!

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch