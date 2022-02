Ratgeber Kann ich für das häufige Hüten meines Enkels eine Entschädigung verlangen? Als stolze Grossmutter betreute ich meinen Enkel (2) jede Woche zwei Tage lang durchgehend bei mir. Ich tue es gerne. Meine Tochter und mein Schwiegersohn haben beide gute Jobs. Wäre es angebracht, für diese Betreuungsarbeit eine Entschädigung vorzuschlagen. Oder macht man das als Grosseltern grundsätzlich unentgeltlich? Josef Jung* Jetzt kommentieren 02.02.2022, 14.00 Uhr

Josef Jung.

Die Betreuung von Kindern innerhalb der Familie, etwa durch Grosseltern, hat viele Vorteile. Sie kennen die Kinder von Beginn weg, die Betreuungszeiten sind meist sehr flexibel, und sie sind in der Regel oft gratis. Bei Ihnen kommen nun allmählich ungute Gefühle auf, wohl auch, weil die geleistete Betreuung ziemlich umfangreich ist.

Vorteile für Kinder wie für die Grosseltern

Grosseltern sind neben den Eltern häufig die wichtigsten Bezugspersonen für Kinder. Grossmütter und Grossväter nehmen sich oft viel Zeit, sie sind geduldig, da sie weniger andere dringende Alltagsaufgaben um die Ohren haben. Sie hören ihren Enkeln aufmerksam zu. Durch sie lernen Kinder auch, dass früher manches anders war. Auch Familientraditionen und Bräuche können so weitergegeben werden. Grosseltern profitieren aber ebenfalls von dieser Beziehung, sie bleiben aktiv, gesund und geistig fit, wenn sie mit ihren Enkeln etwas unternehmen.

Laut neueren Angaben des Bundesamtes für Statistik werden 40 Prozent aller bis dreijährigen Kinder in irgendeiner Form durch Grosseltern betreut. Rechnet man dies hoch, ergeben sich jährlich rund 160 Millionen Stunden Kinderbetreuung, was einen geschätzten Betrag von ca. acht Milliarden Franken ergäbe. Konjunktiv! Denn in den weitaus häufigsten Fällen erfolgt die Betreuung unentgeltlich. Der Soziologe René Levy nennt die Grosseltern deshalb zu Recht eine «verkannte Gesellschaftsstütze».

Das Thema Entschädigung anzusprechen, ist heikel und braucht Mut. Doch wenn Sie es nicht tun, besteht die Gefahr, dass Sie sich immer mehr ausgenutzt vorkommen. Was wiederum die Beziehung zur Tochter, zum Schwiegersohn und nicht zuletzt zum Enkel trüben könnte. Wenn Sie diese Fragen klären und zu einer guten Lösung kommen, werden sich die unguten Gefühle schnell wieder verflüchtigen.

Fixe Vereinbarung

So, wie Sie das Betreuungsverhältnis beschreiben, ist es eine fixe Abmachung – regelmässige Betreuung mit festen Verpflichtungen –, und somit eine Art impliziten Vertrags, ohne über die Entlohnung gesprochen zu haben. Wenn Sie dies nachholen, kommt diese Vereinbarung wie auch die Beziehung wieder ins Lot. Sie dürfen dies ansprechen, umso mehr als beide Elternteile offenbar gut verdienen. Jede andere Betreuungsform würde nicht nur mehr kosten, sondern wäre auch organisatorisch aufwendiger, wie etwa das Kind zu festen Zeiten in die Kita zu bringen und dort wieder abzuholen.

Wenn Sie eine Entschädigung erhalten, hat das versicherungsrechtliche Folgen. Zudem können die Kosten der Fremdbetreuung von den Eltern steuerlich abgezogen werden. Im Gegenzug müssen Sie den erhaltenen Betrag als Einkommen versteuern.

* Dr. phil. Josef Jung ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch

