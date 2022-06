Ratgeber Kann ich einen früheren Vorbezug aus der 3. Säule jetzt wieder zurückzahlen? Ich (w, 44) habe vor Jahren für den Erwerb unseres Eigenheims mein angespartes Vorsorgeguthaben aus der 3. Säule vorbezogen. Kann ich diesen Vorbezug wieder zurückzahlen? Und was ist der Unterschied zu einem Vorbezug aus der 2. Säule? Livia Schnüriger* Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Livia Schnüriger. Bild: PD

Die 3. Säule dient hauptsächlich der individuellen Vorsorge für das Alter. Sie ergänzt die ersten beiden Säulen (AHV und Pensionskasse) und soll dafür sorgen, dass Sie auch im Alter den gewohnten Lebensstandard beibehalten können. Doch 3a hat noch mehr zu bieten: Häufig werden diese Vorsorgeguthaben dazu verwendet, um den Traum der eigenen vier Wände zu verwirklichen. Wie in Ihrem Fall kann man diese Gelder unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig beziehen, wenn es um die Finanzierung eines selbst genutzten Wohneigentums geht («WEF-Vorbezug»).

Auch für Wertvermehrung verwenden

Mit einem solchen Vorbezug können Sie den Erwerb einer selbstbewohnten Wohnung oder eines Hauses mitfinanzieren. Das Kapital können Sie aber auch für die Amortisation einer Hypothek, für wertvermehrende oder werterhaltende Investitionen in das Wohneigentum oder für Beteiligung an einer Wohnbaugenossenschaft (Erwerb von Anteilscheinen) verwenden.

Sie haben dabei die Wahl, sich Ihr Vorsorgeguthaben vollständig oder auch teilweise ausbezahlen zu lassen. Ein WEF-Vorbezug der Säule 3a ist jedoch nur bis zum Alter 59 bzw. 60 Jahre (Frauen/Männer) möglich.

Wird das Vorsorgekapital der Säule 3a danach bezogen, kommt das gesamte Kapital pro Vorsorgevertrag zur Auszahlung und zur Besteuerung. Der Grund: Ab dem 59. bzw. 60. Altersjahr ist das Limit für eine frühzeitige Pensionierung erreicht. Deshalb ist nur noch der Bezug der Altersleistung möglich.

Keine Rückzahlung von 3a-Geldern möglich

Im Gegensatz zu Geldern aus der 2. Säule können Sie einen WEF-Vorbezug der Säule 3a nicht zurückbezahlen. Dies ist der bedeutende Unterschied zum Vorbezug von Geldern aus der 2. Säule.

Wenn ein WEF-Vorbezug aus der Pensionskasse (PK) oder ab einem Freizügigkeitskonto getätigt wurde, ist eine Rückzahlung möglich – in gewissen Fällen ist die Rückzahlungspflicht sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die Rückzahlung des Vorbezuges gibt dem Vorsorgenehmer Anspruch auf die zinslose Rückerstattung der seinerzeit an Bund, Kanton und Gemeinde bezahlten Steuern.

Werden Pensionskassen- oder Freizügigkeitsgelder für Wohneigentum vorbezogen, erfolgt im Grundbuch eine Anmerkung «Veräusserungs­beschränkung». Diese Anmerkung bewirkt, dass grundsätzlich das Wohneigentum nur verkauft werden kann, wenn gleichzeitig die vorbezogenen Gelder der 2. Säule wieder zurückbezahlt werden. Mit diesem Vorgang werden die Vorsorgegelder gesichert und vor einer Zweckentfremdung geschützt.

Steuerliche Vorteile weiterhin nutzen

Da in der Säule 3a keine Rückzahlung möglich ist, gibt es beim Einsatz dieser Gelder für eine Immobilie keine entsprechende Anmerkung im Grundbuch. Die jährlichen Einzahlungen in die Säule 3a sind selbstverständlich auch nach einem WEF-Vorbezug oder einer Rückzahlung in die 2. Säule möglich. Somit können Sie den steuerlichen Vorteil weiterhin nutzen.

* Livia Schnüriger ist Geschäftsführerin einer Freizügigkeitsstiftung 2. Säule /Vorsorgestiftung Sparen 3a.

