Ratgeber Jetzt muss man ja mit QR-Codes einzahlen: Wie kann ich nun Spenden tätigen? Ab Oktober 2022 kann man nur noch Einzahlungen mit QR-Rechnungen tätigen. In den Todesanzeigen wird oft geschrieben, dass man anstelle von Blumen einer wohltätigen Institution gedenken solle. Es folgt dann die Angabe eines PC-Kontos und einer IBAN-Nummer. Das konnte man auf den roten Einzahlungsschein übertragen. Tony Oertli* Jetzt kommentieren 15.09.2022, 14.29 Uhr

Tony Oertli.

Die handschriftliche Erfassung von Kontoangaben ist auf einem QR-Einzahlungsschein nicht mehr möglich. Denn die Einführung der QR-Rechnung hat unter anderem das Ziel, die manuellen Eingaben im Zahlungsverkehr – und damit mögliche Fehlerquellen – auf ein Minimum zu reduzieren.

Ohne QR-Rechnung

Wenn Sie über einen E-Banking-Zugang verfügen, empfehle ich Ihnen, die Spende als «Inlandzahlung» zu erfassen. Sie benötigen dazu lediglich die Kontoverbindung der Organisation (IBAN und Adresse), die in der Todesanzeige ersichtlich ist.

Am Post- oder Bankschalter können Sie dem Schalterpersonal eine manuelle Erfassung der Bankverbindung (z.B. aus einer Todesanzeige) in Auftrag geben. Davon rate ich Ihnen jedoch dringend ab, weil der manuelle Arbeitsaufwand am Schalter für Sie Gebühren nach sich zieht (Je nach Bank sind es aktuell pro solchen manuellen Auftrag 20 oder mehr Franken). Bei der Zahlung ab Postschalter werden zusätzlich auch die Zahlungsempfänger mit Gebühren belastet.

Spenden mit QR-Rechnung

Karitative Organisation stellen auf ihrer Website oftmals eine QR-Rechnung zum Herunterladen und Ausdrucken bereit. Oder Sie kontaktieren die Organisation und bitten um Zustellung einer QR-Rechnung. Sie haben vier Möglichkeiten, eine QR-Rechnungen zu zahlen:

• Per Zahlungsauftrag: Die mit Ihrem Namen und dem Spendenbetrag ergänzte QR-Rechnung können Sie genau gleich wie bisher mit dem Zahlungsauftrag in einem Kuvert an Ihre Bank senden oder auch einer Filiale abgeben.

• Am Schalter: Die QR-Rechnung können Sie am Postschalter bezahlen. Beachten Sie, dass handschriftliche Mitteilungen (z.B. Erfassung des Zahlungszwecks) im Feld «Zusätzliche Informationen» auf QR-Einzahlungsscheinen nicht erlaubt sind. Handschriftlich eintragen dürfen Sie nur den Betrag und den Namen des Absenders.

• Via E-Banking: Wenn Sie sich in Ihrem E-Banking einloggen, steht Ihnen zur Erfassung einer Zahlung die Zahlungsart «QR-Rechnung» zur Auswahl. Wenn Sie die Angaben zur Zahlung nicht abtippen ­möchten, ist automatisches Einlesen der QR-Rechnung möglich. Dazu benötigen Sie ein ­QR­­‑Lesegerät oder ein Mobiltelefon.

• Via Mobile Banking: Der einfachste Weg zur Zahlung einer QR-Rechnung steht Ihnen mit der Mobile-Banking-App zur Verfügung. In der E-Banking-App können Sie den QR-Einzahlungsschein mit der Smartphonekamera einlesen und übermitteln.

Viele gemeinnützige Organisationen besitzen einen QR-Code für Twint und publizieren diesen in ihren Broschüren oder auf ihrer Website. Sofern Sie auf Ihrem Smartphone die Twint-App installiert haben, können Sie auch aso bequem spenden. Ich schliesse nicht aus, dass in Zukunft QR-Codes in den Todesanzeigen abgedruckt sind.

* Tony Oertli ist Produktmanager Basisleistungen & Zahlen

