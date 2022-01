Ratgeber Ist es ungesund, warmes Wasser ab Boiler zu trinken? Ich trinke jeden Morgen drei bis vier Deziliter warmes Wasser ab Boiler. Jetzt hat mir ein Kollege empfohlen, das Wasser im Wasserkocher aufzukochen und dann zu trinken. Macht das Sinn? Monika Neidhart * Jetzt kommentieren 21.01.2022, 14.47 Uhr

Monika Neidhart.

Vom gesundheitlichen Aspekt aus betrachtet, sollte das Trinken von warmem Wasser aus dem Boiler kein Problem darstellen. Allerdings gilt da die Annahme, dass das Warmwasser in den Leitungen regelmässig zirkuliert und der Inhalt des Boilers ein Mal pro Tag umgesetzt wird. Für kranke oder geschwächte Personen empfiehlt es sich sicherheitshalber, vorgängig kaltes Leitungswasser zu erwärmen.

Eine kleine Randbemerkung, da manchmal auch Legionellen in Bezug auf das Trinkwasser ins Spiel gebracht werden. Legionellen sind beim Trinken keine Gefahr. Das Risiko einer Erkrankung besteht hier beim Einatmen von kleinsten Wassertropfen. Das kann etwa beim Duschen sein, wo sogenannte Aerosole entstehen. Dadurch gelangen die Bakterien in die Atemwege und können eine Lungenentzündung verursachen.

Ich selber würde das morgendliche Trinken von warmem Wasser aus der Leitung aus zwei Gründen nicht empfehlen. Es ist zwar unkompliziert, den Hahn aufzudrehen und dann warmes Wasser zu trinken, statt einen Wasserkocher zu betätigen. Doch bis warmes Wasser aus dem Hahnen läuft, fliesst einiges ungenutzt weg. Zudem muss die ganze Leitung am Morgen aufgewärmt werden. Strom sparen kann man so also nicht wirklich. Und auch aus geschmacklichen Gründen ziehe ich das Erwärmen von kaltem Leitungswasser, zum Beispiel im Teekocher, vor.

Besser für die Verdauung?

Bezüglich der Frage, ob warmes Wasser zu trinken am Morgen den Stoffwechsel und die Verdauung besser in Gang bringt als kaltes Wasser zu trinken, gibt es, auch gemäss Auskunft der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE), keine wissenschaftlichen Studien. Ob es nun warmes Wasser aus dem Hahnen oder erwärmt im Teekocher oder in einer Pfanne sein soll, hängt von den Vorlieben jedes einzelnen Verbrauchers ab.

So oder so, das Trinken am Morgen nach dem Aufstehen ist für den Körper sehr wichtig. Während der Nacht hat er über die Haut, über die Atmung und über die Nieren viel Wasser ausgeschieden. Das muss wieder ersetzt werden. Wasser erfüllt gemäss SGE lebenswichtige Aufgaben: Es dient als Lösungsmittel und Transportmedium von Nährstoffen, Enzymen, Hormonen und ist für die Ausscheidung von Abbausubstanzen unerlässlich.

Wasser versorgt das Gewebe und die Haut mit Feuchtigkeit und reguliert die Körpertemperatur. Es ist wichtig für viele biochemische Reaktionen und reguliert den Stoffwechsel in den Zellen. Ausserdem erleichtert Wasser die Verdauung, indem es den Stuhl geschmeidiger und voluminöser macht. Für all diese Aufgaben eignet sich unser Hahnenwasser am besten.

Hahnenwasser ist sehr günstig, sehr gut kontrolliert, und je nach Region und Quelle ist es auch ein Lieferant von Mineralstoffen. Für den Körper ist es neutral, es liefert keine unnötigen (leeren) Kalorien, wie etwa gesüsste (Frühstücks-)Getränke oder Süssgetränke das tun. Über den Tag verteilt braucht der menschliche Körper regelmässig Flüssigkeit. Die Menge an benötigter Flüssigkeit beträgt rund anderthalb bis zwei Liter.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

