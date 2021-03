Ratgeber Ist es besser, abends ganz auf Süssigkeiten zu verzichten? Ich (m, 50) esse sehr gerne Süsses und sicher auch insgesamt zu viel davon. Nebst allgemein weniger essen: Würde es auch etwas bringen, die Süssigkeiten eher in der ersten Tageshälfte zu essen und zum Beispiel ab Mitte Nachmittag oder zumindest am Abend ganz darauf zu verzichten? Melanie Styger-Tschupp 08.03.2021, 14.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die tröstliche Nachricht vorneweg: Mit dem «süssen Zahn» sind Sie nicht alleine. Vorliebe für Süsses ist eine genetische Veranlagung und bereits bei Neugeborenen beobachtbar. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Präferenz ab.

Melanie Styger-Tschupp

Durch Zucker, Fett, aber auch Salz werden in unserem Körper Botenstoffe wie Serotonin ausgeschüttet, die uns glücklich machen. Wie Sie selbst schreiben, sollten Süssigkeiten aber in Massen genossen werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt maximal 10 Prozent unserer täglichen Kalorienmenge über Haushaltszucker zu uns zu nehmen. Das entspricht bei einem Mann etwa 60 g Haushaltszucker pro Tag. Diese Gesamtmenge ist etwa in zwei Dezilitern Rivella Rot, einem Fruchtjoghurt und zwei Reihen Schokolade enthalten.

Eine auf Dauer zu zuckerhaltige Ernährung kann zu Übergewicht führen, welches ein gehäuftes Auftreten von nichtübertragbaren Krankheiten zur Folge hat, wie zum Beispiel Herzkreislauf- und gewisse Krebserkrankungen.

Um zu Ihrer Frage zu kommen: Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise, dass es eine Rolle spielt, zu welcher Tageszeit Süssigkeiten gegessen werden.

Verarbeitungsgrad ist wichtiger als Tageszeit

Relevanter als die Tageszeit scheint der allgemeine Verarbeitungsgrad der Lebensmittel und die Häufigkeit der Nahrungseinnahme zu sein. Längere Essenspausen sind im Gegensatz zu häufigem Snacken entzündungshemmend und fördern die Regeneration der Zellen. Das aktuell populäre Intervallfasten oder das Verzichten auf Snacks zwischendurch sowie das bewusste Weglassen des «Bettmümpfelis» sind Beispiele hierfür.

Wenn Sie weniger Süsses essen wollen, kann es hilfreich sein, bei Hunger auf wenig verarbeitete Grundnahrungsmittel zurückzugreifen und Süsses als Nachspeise zu nehmen. Durch eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Anteil an frischem Obst, Gemüse, Getreideprodukten, guten Ölen und Eiweisslieferanten wie Hülsenfrüchte, Nüsse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte fühlen Sie sich länger gesättigt, und Ihre Naschlust wird eher reduziert. Stark verarbeitete sogenannte ultraprozessierte Produkte machen den Körper weniger satt und provozieren unkontrolliertes Snacken und somit Übergewicht.

Die aktuellen Food-Trends 2021 fassen es schön zusammen: Der Fokus liegt nicht mehr primär auf einzelnen gesunden oder ungesunden Nahrungsmitteln und Inhaltsstoffen, sondern vielmehr auf einem ganzheitlichen Verständnis von gesunder Ernährung. Dabei stehen ein geringer Verarbeitungsgrad, Vielfalt, Regionalität und Biodiversität im Vordergrund. Somit die gute Nachricht zum Schluss: Naschen und eine gesundheitsfördernde Ernährung schliessen sich keineswegs aus.

* Melanie Styger-Tschupp ist Fachfrau für Ernährungstherapie und Diabetesberatung, www.hirslanden.ch