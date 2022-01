Ratgeber: Liebesbeziehungen – wieso werde ich immer ausgenutzt?

Ratgeber Liebesbeziehungen: Immer werde ich ausgenutzt und dann alleine gelassen Ich hatte zwei Liebesbeziehungen. Beide Male dachte ich, einen besonderen Menschen gefunden zu haben. Beide hatten ihre Probleme, und ich half nach besten Kräften. Leider wurde das nicht honoriert, letztlich war ich wieder alleine. Oft geht es mir auch so in meiner Familie oder im Freundeskreis. Mache ich etwas falsch? David Siegenthaler * Jetzt kommentieren 12.01.2022, 16.20 Uhr

Es ist anstrengend und verletzend, so viel zu geben und wenig zurückzuerhalten. Es scheint, dass Sie sich für Ihre Mitmenschen aufopfern. Schon früh im Leben lernt man, dass Beziehungen darauf basieren, anderen etwas zu geben. Manche haben das verinnerlicht, andere schauen darüber hinweg. Darum gibt es Menschen, die stärker in das «Geber»- oder in das «Nehmer»-Muster fallen. Sie als «Geber» ziehen Menschen an, die gerne nehmen. Und fühlen sich selber zu diesen hingezogen. Diese wiederum verlassen oft eine Beziehung, wenn sie erhalten haben, was sie wollten.

«Geber»-Muster durchbrechen

Dieses Muster wird sich wiederholen, wenn Sie es nicht durchbrechen. Und weiterhin auf die «Nehmer» anspringen. Dabei können Sie sich nicht auf Ihre Gefühle verlassen. Diese sind zwar echt, aber entstehen aus eigenen Bewertungen. So bewertet Ihr Gehirn einen «Nehmer» als richtig. Ihr Unterbewusstsein erkennt das Muster, und es fühlt sich zunächst vertraut und gut an.

Also müssen Sie die eigene Wahrnehmung und Bewertung verändern. Wenn Sie also jemanden kennen lernen, beachten Sie, ob er/sie das Nehmen in den Hauptfokus der Beziehung mit Ihnen setzt. Wie viel ist die Person ihrerseits bereit zu geben?

Das klingt nicht gerade romantisch. Doch ein entsprechendes Gleichgewicht trägt dazu bei, dass sich beide auf Augenhöhe begegnen, und die Bedürfnisse beider zur Geltung kommen. Achten Sie darauf, ob Geben und Nehmen einigermassen ausgeglichen sind.

Die Sicht auf sich selber und die Beachtung eigener Bedürfnisse lässt Sie eher auf Menschen treffen, die sich auch für Sie interessieren. Um diese neue Sicht zu trainieren, fragen Sie sich also: Was brauche ich für mich selber? Was würde mir guttun? Was möchte ich von meinem Gegenüber nehmen dürfen?

Diese Fragen können für Menschen wie Sie zunächst etwas schwierig sein, weil Sie ja den Blick meistens auf andere richten. Auch die Fähigkeit, einfach mal Nein zu sagen, wenn jemand etwas möchte und dies zu einem starken Ungleichgewicht führen würde, ist nicht selbstverständlich. Aber es wird Sie stärker und selbstbewusster machen.

Sich selber Gutes tun

Oft suchen wir Bestätigung bei anderen; ein durchaus berechtigtes Grundbedürfnis. Zur Liebe gehört aber auch die Selbstliebe. Versuchen Sie, in Ihren Alltag kleine Momente einzubauen, in denen Sie sich selber etwas Gutes tun. Notieren Sie, was Sie an sich schätzen und liebenswert finden. Wofür Sie dankbar sind. Das kann von Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Aussehen bis hin zu eigenen Gedanken, Gefühlen und Werten gehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, sich selber ins Herz zu schliessen und Menschen zu finden, von welchen auch Sie ins Herz geschlossen werden.

* David Siegenthaler ist dipl. Psychologischer Berater Zert. Paarberater/Sexualberater www.sexual-und-paarberatung.ch

