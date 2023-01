Ratgeber Im neuen Jahr will ich endlich Geld anlegen: Doch ist der Zeitpunkt dafür jetzt überhaupt gut? Ich (32, w, ledig) will eigentlich schon lange meine Ersparnisse anlegen, doch ich habe es aber immer wieder hinausgeschoben. Nun habe ich einen Neujahrsvorsatz daraus gemacht. Aber wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Geldanlage zu starten, angesichts der unsicheren Aussichten der Wirtschaft? Kay Foerschle* Jetzt kommentieren 12.01.2023, 11.14 Uhr

Für eine erfolgreiche Geldanlage sind neben dem eigentlichen Start auch Regelmässigkeit, Strategie und Gebührenhöhe wichtig. Der eigentliche Einstiegszeitpunkt ist langfristig gesehen jedoch kaum relevant.

Liegt Ihr Geld auf dem Sparkonto, läuft die Zeit gegen Sie, besonders in Zeiten von Inflation. Das ändert sich mit dem Start Ihrer Geldanlage: Nun läuft die Zeit für Sie und Sie profitieren von den langfristig attraktiven Renditen der globalen Finanzmärkte. Warten Sie also nicht ab, bis Sie die Marktlage gut dünkt. Der Versuch, den «richtigen» Zeitpunkt zu treffen, ist meist kontraproduktiv, weil Sie der Marktentwicklung immer etwas hinterherhinken.

Regelmässig einzahlen

Investieren Sie Ihre monatlichen Ersparnisse, und zwar regelmässig. So reduzieren Sie das Risiko, gerade einen ­ungünstigen Einstiegszeitpunkt zu treffen.

Am einfachsten geht regelmässiges Anlegen mit einem Dauerauftrag vom Lohnkonto auf Ihre Anlagelösung. Wenn Sie monatlich den gleichen Betrag investieren, kaufen Sie bei tiefen Kursen mehr Aktienanteile und bei hohen Kursen weniger. Durch diesen Effekt wird der Durchschnittskaufkurs gesenkt.

Je länger der Anlagehorizont, desto höher die Aktienquote

Aktien sind unter den gängigen Anlagekategorien zwar den stärksten Schwankungen unterworfen. Sie liefern allerdings auch die höchsten Renditen. Je länger Sie ihr Geld anlegen, desto höher sollte daher der Aktienanteil ausfallen. Behalten Sie bei allfälligen Kursrückschlägen unbedingt die Nerven und bleiben Sie Ihrem ursprünglichen Anlagehorizont treu.

Kaufen Sie aus Risiko­überlegungen besser nicht einzelne Aktien, auch wenn Sie die Unternehmen gut kennen. Besser eignen sich ETFs, börsengehandelte Fonds. So investieren Sie mit einer ­Transaktion quasi in jedes börsen­gehandelte Unternehmen, zu einem kleinen Anteil. Sie vermeiden das Risiko, dass der Verlust einer Einzelaktie Ihren Anlageerfolg übermässig stark beeinflusst. «Hin und her macht Taschen leer» lautet eine alte Börsenweisheit: Mit ETFs vermeiden Sie ­Transaktionsgebühren, die durch häufiges Kaufen und Verkaufen entstehen.

Motto: «Kleinvieh macht auch Mist»

Gebühren erscheinen auf den ersten Blick oft als wenig relevant, da sie sich im tiefen einstelligen Prozentbereich bewegen. Hier ist Vorsicht geboten. Bereits ein ­Unterschied von einem halben Prozent macht bei einer ­Anlagesumme von Fr. 20000 und 20 Jahren Anlagedauer einen Renditeunterschied von mehreren tausend Franken aus. Geld, das in Ihrer Tasche bleiben sollte. Gebühren, die gegen 1 Prozent tendieren oder gar darüberliegen, sind schlicht zu teuer. Kosten von 0,5 Prozent für eine breit ­diversifizierte Anlagelösung sind attraktiv. Prüfen Sie allfällige ­Mindestgebühren und ­vergleichen Sie unbedingt Höhe und Minimalinvestition.

* Kay Foerschle ist Marketingleiter Findependent; www.findependent.ch

