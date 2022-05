Ratgeber Im Bett kritisiert und korrigiert mich meine Frau ständig - da vergeht mir die Lust: Was soll ich tun? Zu Beginn unserer Beziehung erlebte ich (m, 41) unsere Sexualität als sehr gut. In letzter Zeit will es aber nicht mehr klappen. Meine Partnerin korrigiert mich dauernd. Ich habe das Gefühl, ich könne ihr nichts mehr recht machen. Das verunsichert mich so, dass zunehmend auch meine eigene Lust darunter leidet. Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 04.05.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eugen Bütler.

Die meisten von uns reagieren auf Kritik und Zurechtweisung mit Rückzug. Dies gilt ganz besonders für die Sexualität. Liebevolle Lust kann sich nur in einer Atmosphäre des Vertrauens und der Akzeptanz entfalten. Es verwundert deshalb nicht, wenn Ihre Lust abnimmt. Und Sie auch Mühe haben, ganz Mann zu sein.

Partnerschaftliche Sexualität lebt vom Wechselspiel zwischen Führen und Geführtwerden. Wenn Sie als Mann dauernd das Gefühl haben, nichts richtig machen zu können, werden Sie Mühe haben, Ihre männliche Energie zu entwickeln. Männliche Energie in der Sexualität bedeutet kreativ sein, eine Frau in ihrer Lust zu begleiten, damit sie sich loslassen kann.

Männer und Frauen im Trend unterschiedlich

Vielleicht illustriert dies folgende Episode gut: Eine Kollegin, die eine Zeit lang ohne Partner war, sagte: «Ich hätte schon wieder einmal das Bedürfnis, von einem Mann in die Arme genommen zu werden.» Worauf ich antwortete: «Ich als Mann hätte in der gleichen Situation viel mehr das Bedürfnis, zu umarmen als umarmt zu werden.»

Im Trend scheint also die Frau eher empfangend zu sein, ein Mann eher aktiv. Natürlich kann es auch umgekehrt sein. Und natürlich kann man die Rollen auch tauschen, wenn es der gemeinsamen Lust dient. Für die meisten Männer ist es aber wichtig, auch ihre männliche Energie leben zu dürfen.

Initiativ sein dürfen

Doch wie können Sie Ihre kreative aktive und begehrende Seite wieder in Ihre Partnerschaft integrieren? Es ist für Sie und Ihre Frau entscheidend, dass Sie initiativ sein können. Wenn aber Ihre Frau dauernd sagt: «Nein, nicht so, nein, nicht hier» wird das Ihre gemeinsame Lust nicht aufbauen. Natürlich soll und darf Ihre Frau ihre Bedürfnisse äussern. Aber nicht so, dass Sie als Mann verletzt und völlig gebremst werden.

Suchen Sie deshalb ausserhalb des sexuellen Zusammenseins das Gespräch mit Ihrer Frau. Sprechen Sie darüber, wie Sie sich bei diesen «Anweisungen» oder der Kritik von ihr fühlen. Fragen Sie sie, wie sie gerne berührt werden möchte, was sie besonders gerne mag und was Sie lieber sein lassen sollten. Der Weg zur gemeinsamen Lust ist nicht immer einfach. Er kann gelingen, wenn Mann wie Frau sich gut mit den eigenen Bedürfnissen verbinden und einander diese auch zeigen können. Wenn der Mann sich selber spürt und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Frau achtet – insofern bestimmt nicht einfach nur er, was läuft – wird das Zusammensein kreativ und reich.

Natürlich kann auch die Frau einmal die Führung übernehmen. Doch ab und zu ist es hilfreich und schön, wenn der Mann ganz Mann und die Frau ganz Frau sein darf. Führung geschieht dann viel subtiler. Der Mann lässt sich von der Lust der Frau führen und umgekehrt. Ich wünsche Ihnen viel männliche Klarheit und eine verständnisvolle Frau, die Sie als Mann schätzt.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen