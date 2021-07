Ratgeber Ich will bei neuer Freundin und ihren Kindern einziehen Ich (49, Vater von zwei erwachsenen Kindern) habe mich von meiner Frau getrennt. Inzwischen habe ich eine neue Partnerin, sie hat ihrerseits zwei noch kleine Kinder. Nun möchte ich bei meiner Freundin einziehen. Wie kann ich mich gegenüber ihren Kindern einbringen? Ich will ihren Papa natürlich nicht konkurrenzieren. Dr. phil. Josef Jung* 14.07.2021, 13.30 Uhr

Ihr Wunsch, mit der neuen Partnerin zusammenzuziehen, wenn die Partnerschaft sich gut entwickelt, ist verständlich. Nun ziehen Sie aber nicht nur bei ihr ein, sondern in ein bestehendes Familiengefüge. Verschiedene Dreiecksbeziehungen erhalten eine neue Dynamik. Es lohnt sich, sich im Voraus Gedanken zu machen.

Die Kinder Ihrer Partnerin und Sie haben einander nicht ausgewählt. Diese Wahl lief zwischen Ihnen beiden Erwachsenen. Womöglich haben Sie schon einige Stresstests hinter sich, wie gemeinsame Wochenenden, Ferien, als «Gast» zum Probewohnen usw. Wie ist das verlaufen? Wo haben sich mögliche Herausforderungen gezeigt, die nochmals zu besprechen sind?

Sie schreiben, Sie möchten den Vater der Kinder nicht konkurrenzieren. Wenn Sie aber einziehen, wird das unweigerlich Auswirkungen auch auf diese Dreiecksbeziehung haben. Sie brauchen eine Art «Lizenz» zum (Mit-)Erziehen.

Beteiligung an Erziehung sorgfältig absprechen

Doch das Erziehen in solchen Dreiecken ist eine Herausforderung. Mutter und Vater sind in ihrer Elternrolle leicht verletzbar. Erinnern Sie sich an mögliche kritische Bemerkungen zu Ihrem damaligen Erziehungsverhalten bei Ihren eigenen Kindern, sei es durch Ihre damalige Frau, durch nahe Verwandte usw. Wie sind Sie damit umgegangen?

Es braucht somit sorgfältige Absprachen, ob und allenfalls wie Sie sich an der Erziehung beteiligen. Und wie gehen Sie mit auftretenden Differenzen um? Andernfalls könnte Ihr Wunsch nach einer schönen Beziehung zu den Kindern Ihrer Partnerin schnell getrübt werden. Dass dies dann wiederum auf die Partnerschaft Auswirkungen hat, muss ich kaum erwähnen.

Sie brauchen einen langen Atem. Sie wachsen ja nicht als Partner zusammen in die Elternrolle hinein. Und da gibt es auch noch Ihre eigenen Kinder, selbst wenn diese schon erwachsen sind.

Offenbar sind Sie noch nicht lange mit der Partnerin zusammen. Weshalb dann dieses Tempo punkto Einzug? Zumal Sie dort zunächst «Gast»-Status hätten. Und auch die Kinder der Partnerin Ihnen ein Stück weit Platz machen müssten. Eine Lösung könnte ja auch darin bestehen, dass Sie später alle zusammen in eine neue Wohnung ziehen.

Ein Rückzugsort entfällt für beide

Was sind Ihre Vorstellungen, wie Sie die gemeinsamen Paarzeiten gestalten? Treffen Sie sich zur Zeit dann, wenn die Kinder der Partnerin bei ihrem Vater sind? Wenn Sie zusammenziehen, entfällt die Rückzugsmöglichkeit Ihrer eigenen Wohnung. Für Sie beide und auch für Sie alleine.

Zu besprechen gilt es auch, welche Folgen Ihr Einzug auf andere verwandtschaftlichen Beziehungen der Kinder hat. Gehen Sie jedenfalls in kleinen Schritten vor, damit Sie Stolpersteine rechtzeitig erkennen.

*Dr. phil. Josef Jung ist eidg. anerkannter Psychotherapeut; www.psychotherapie-jung.ch